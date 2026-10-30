Ubisoft спустя шесть лет исполнит заветное желание игроков Assassin’s Creed Valhalla, а Assassin’s Creed Codename Hexe готовится выйти из тени

Вслед за выпуском последнего крупного патча для Assassin’s Creed Black Flag Resynced французский издатель Ubisoft рассказал о находящихся в разработке играх по франшизе и долгожданном обновлении для одного из главных хитов серии.

Как сообщил глава отдела контента по франшизе Assassin’s Creed Жан Гедон (Jean Guesdon) в осеннем обращении к игрокам, аудитория Assassin’s Creed Valhalla за шесть лет с релиза превысила 40 млн пользователей.

В честь этого достижения уже 5 ноября Assassin’s Creed Valhalla получит режим «Новая игра +», о котором игроки мечтали годами. Он предложит:

возможность перепройти игру, сохранив большую часть достигнутого прогресса из прошлого забега;

опциональный режим развития, в котором на общий уровень силы Эйвора влияют снаряжение, руны и мастерство;

новые руны, достижения, систему хранения предметов и награды, включая облик «Мастер-ассасин» (вдохновлён образом Наоэ из Assassin’s Creed Shadows);

разблокировку божественного уровня качества для всех предметов снаряжения;

новую валюту (мифрил) для улучшения божественной экипировки.

Что касается игр Assassin’s Creed в разработке, то Гедон поведал о состоянии двух проектов:

Codename Invictus (мультиплеерная PvP-игра) успешно прошла через закрытое тестирование и развивается в «захватывающем направлении» на основе отзывов участников испытаний;

Codename Hexe (мрачный ролевой боевик с открытым миром) уверенно движется вперёд и выйдет из тени в 2027 году. Игроки уже разгадали сопровождавшее обращение зашифрованное сообщение — в нём скрывалось уведомление из «Анимуса» (см. изображение ниже).

Чего в производстве у Ubisoft сейчас нет, так это новых ремейков игр Assassin’s Creed. По словам Гедона, команды сосредоточены на следующей главе в истории франшизы с ещё не анонсированными проектами (иные антуражи и истории).

Тем временем производство сериала Netflix по мотивам Assassin’s Creed подходит к концу. Ничего нового по проекту Ubisoft показать не смогла, но призвала следить за новостями. Сроков выхода у шоу пока нет.

В 2027 году франшиза Assassin’s Creed отпразднует 20-летие. Ubisoft планирует отметить юбилей новыми анонсами, обновлениями, наградами и моментами с сообществом. Подробностями поделятся в ближайшие месяцы.