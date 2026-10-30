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Раскрыт крупнейший клиент SpaceX — и это вовсе не космическая компания

Anthropic стала крупнейшим клиентом SpaceX: в III квартале текущего года на долю лаборатории искусственного интеллекта пришлись более трети всей выручки компании Илона Маска (Elon Musk), которая занимается ИИ, технологиями спутниковой связи и ракетостроением.

Источник изображения: SpaceX / unsplash.com

Источник изображения: SpaceX / unsplash.com

Доходы от сотрудничества с Anthropic оказались больше выплат со стороны властей США — ранее они были крупнейшим заказчиком SpaceX. Ситуация, однако, указывает на определённые риски: по условиям контракта, клиент имеет право выйти из сделки уже в следующем году. Согласно заключённым соглашениям, действующим до 2029 года, Anthropic обязалась выплатить в общей сложности до $120,5 млрд; но компания сохранила возможность по истечении определённых сроков расторгнуть контракты со SpaceX, уведомив её об этом за 90 дней.

На минувшей неделе в официальном документе SpaceX было указано, что около 34,5 % выручки за последний квартал компания получила от одного клиента, пользующегося услугами её подразделения по развитию ИИ, которое предоставляет вычислительные мощности. В документах эта компания проходит как «Клиент B» (Customer B), и под ней подразумевается Anthropic, уверяет анонимный источник Bloomberg.

Выручка поступила в рамках сделок, заключённых Anthropic и SpaceX в этом году — он предусматривают использование вычислительных мощностей в центрах обработки данных SpaceX в теннессийском Мемфисе. Маск постепенно трансформирует ИИ-направление SpaceX в неооблако, которое предоставляет свои мощности клиентам, в том числе Anthropic и Google. Ставка оказалась прибыльной в текущем квартале: ИИ-направление компании впервые принесло прибыль. Это подкрепляет обещание Маска довести годовой объём выручки в пересчёте на текущие темпы до $100 млрд к концу 2026 года. При этом компания оказывается в значительной степени зависимой от единственного клиента, а Уолл-стрит охладевает к неооблачным провайдерам.

В рамках действующих до 2029 года контрактов Anthropic обязалась выплатить до $120,5 млрд, гласят поданные компанией документы для первичного публичного размещения акций (IPO). С декабря текущего года сумма выплат составит около $3,1 млрд ежемесячно. Anthropic имеет право расторгнуть контракты со SpaceX с уведомлением за 90 дней — такая возможность появится после января и марта 2027 года. У Anthropic также действуют соглашения с двумя другими неооблачными провайдерами — Nscale и Lambda.

Зависимость от контрактов в области ИИ-вычислений показывают сильные изменения в работе SpaceX менее чем за год — с момента слияния с ИИ-стартапом Маска xAI. Ранее основная выручка SpaceX поступала от контрактов с NASA и Минобороны США. В III квартале лишь два клиента обеспечивали более 10 % от общего объёма выручки SpaceX. Вторым, вероятно, является совокупность сотрудничающих с компанией государственных ведомств — сейчас их доля составила 16,6 % выручки SpaceX, а в прошлом году она составляла одну пятую часть от доходов компании. По итогам 2026 года доля контрактов с NASA составит менее 5 % от выручки компании, представил ранее свой прогноз Илон Маск.

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Теги: spacex, anthropic, ии
spacex, anthropic, ии
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