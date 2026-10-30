Samsung представила версию Galaxy Z Fold8 Ultra для Китая — дороже, чем iPhone Duo

Samsung ежегодно выпускает эксклюзивные для Китая версии смартфонов линейки Galaxy Z Fold в премиальном оформлении. В этом году таким устройством стала модель Samsung W27, которая оказалась дороже, чем iPhone Duo.

Смартфон Samsung W27 представляет собой тот же Galaxy Z Fold8 Ultra, но в улучшенном дизайне. Модель отличают золотистые рамка и блок камер, причём рамка имеет текстурированную поверхность. На выбор предлагаются варианты в тёмно-красном и тёмно-синем исполнении задней панели. В наличии защитное стекло Gorilla Glass Ceramic 3, корпус имеет защиту от влаги и пыли по стандарту IP48. В сложенном виде толщина устройства составляет 8,9 мм, масса — 215 г.

В остальном характеристики Samsung W27 преимущественно повторяют параметры Galaxy Z Fold8 Ultra: 8-дюймовый складной OLED-дисплей, 6,5-дюймовый внешний OLED-экран, спецверсия процессора Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy и аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч. Блок камер представлен основной 200-мегапиксельной, ультраширокоугольной на 50 мегапикселей, 10-мегапиксельной камерой с телеобъективом и 3-кратным зумом; в наличии две фронтальные 10-мегапиксельные для каждого из экранов. От оригинальной модели китайский вариант отличается конфигурациями памяти: вместо 12/256 и 12/512 Гбайт здесь 16/512 Гбайт и 16 Гбайт/1 Тбайт.

Младшая версия Samsung W27 оценена в 18 999 юаней ($2852), старшая, с 16 Гбайт оперативной памяти и 1 Тбайт на встроенном накопителе, — в 21 999 юаней ($3303). Для сравнения, в пересчёте на доллары две версии Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra оценены в $2401 и $2702. В комплект поставки Samsung W27 включён набор аксессуаров: магнитный кейс из кевлара, зарядное устройство на 45 Вт и кабель USB Type-C.