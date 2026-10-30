Китайская Iluvatar заявила, что сделала ИИ-ускоритель не хуже Nvidia H200 — и даже показала тесты

Китайская компания Iluvatar CoreX заявила, что её графический ускоритель Tiangai 300 способен конкурировать с Nvidia H200, а в отдельных задачах искусственного интеллекта — превосходить его. Компания представила результаты тестов и продемонстрировала работу оборудования журналистам, однако подробные условия сравнения раскрыты не полностью.

В ходе демонстрации в Шанхае компания сравнила Tiangai 300 и Nvidia H200 в задачах генерации изображений и видео по текстовым запросам. В одном из тестов на создание изображений система на Tiangai 300 успешно выполнила 100 % запросов с пропускной способностью 0,101 изображения в секунду, тогда как система на H200 — 87,5 % при 0,086 изображения в секунду. При этом время завершения задания у китайского ускорителя оказалось на 0,64 с больше. Критерии успешного выполнения запросов и методика подсчёта показателей не уточняются.

По данным Iluvatar CoreX, проведённое в июле шанхайской компанией INESA тестирование показало, что система на Tiangai 300 обеспечивает на 5 % большую пропускную способность в пересчёте на один ускоритель, чем система на H200. Испытания проводились в конфигурации с раздельным выполнением обработки входных запросов и генерации ответов. Производитель утверждает, что Tiangai 300 стал первым китайским GPU общего назначения, достигшим уровня H200 в таких испытаниях. H200 — наиболее передовой ИИ-ускоритель Nvidia, разрешённый к экспорту в Китай по действующим американским правилам.

В другом тесте, по данным компании, Tiangai 300 на 15 % превзошёл H200 по пропускной способности при работе с моделью GLM-5.3 на архитектуре MoE (Mixture-of-Experts) с контекстом 64 тыс. токенов. В задачах ИИ-агентов с контекстом от 8 тыс. до 128 тыс. токенов время до выдачи первого токена оказалось на 10–30 % меньше. В демонстрации обучения открытой модели Alibaba Qwen3-32B восьмикарточная система на Tiangai 300 с точностью FP8 обеспечила в 1,33 раза большую эффективную пропускную способность на карту, чем система на Nvidia H100.

Iluvatar CoreX стремится сократить отставание от Nvidia. В январе компания опубликовала долгосрочную дорожную карту развития архитектур, согласно которой намерена в течение двух лет превзойти платформу Nvidia Rubin. По заявлению производителя, ускорители серии Tiangai уже используются в системах масштаба десяти тысяч карт, что позволяет накапливать опыт их внедрения и технического обслуживания.

Компания также расширяет деятельность за пределами облачных центров обработки данных, развивая решения для локального запуска ИИ. По её данным, вычислительная система Tongyang TY1200 в отдельных тестах больших языковых моделей превзошла решение на базе Nvidia Thor T5000 на 20 %. Как и в случае Tiangai 300, эти результаты относятся к выбранным нагрузкам и не подтверждают общего превосходства над конкурентом.