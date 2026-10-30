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Anthropic запретила клонировать игры в Claude Code — это может ударить даже по легальным проектам

ИИ-помощник для программирования Claude Code от Anthropic, по сообщениям пользователей, получил новое ограничение, запрещающее воссоздавать существующие видеоигры, даже если разработчик меняет их название. Инструкция поступает с серверов компании и не предусматривает отключения через настройки. При этом первые жалобы показывают, что запрет может затрагивать проекты, создаваемые с разрешения правообладателей.

Источник изображения: Anthropic

Источник изображения: Anthropic

На изменение обратил внимание пользователь соцсети X под ником chasm. По его данным, новая инструкция появилась приблизительно 27 октября и передается Claude Code через серверный механизм с внутренним обозначением tengu_heron_brook. Она разрешает создавать оригинальные игры, использовать существующие жанры и собственные материалы пользователя, но запрещает воспроизводить конкретные выпущенные игры. Переименование проекта или представление его как оригинальной разработки не отменяет ограничение.

Новое правило появилось на фоне растущей популярности портирования компьютерных игр с помощью ИИ. Современные нейросети Anthropic позволяют за считаные часы декомпилировать существующие игры и создавать их браузерные версии. Энтузиасты уже продемонстрировали подобные проекты на примере Call of Duty: Black Ops, Halo: CE, Grand Theft Auto: Vice City, Skate 3 и The Simpsons: Hit & Run. Ранее аналогичная работа могла занимать месяцы.

Причем разработчики перестали ограничиваться старыми играми. В октябре независимый энтузиаст omonkeyzz выпустил браузерную версию Cyberpunk 2077, способную работать на компьютерах и мобильных устройствах с Android. Для ее запуска не требовалась лицензионная копия оригинала. Появление такого порта наглядно показало, насколько доступнее стало воспроизведение крупных коммерческих игр с использованием ИИ.

Ограничения Claude Code могут осложнить подобные эксперименты, однако под них, судя по первым жалобам, попадают и проекты, не связанные с нарушением авторских прав. На официальной странице инструмента в GitHub появилось обращение представителя Conflict Simulations LLC, занимающейся созданием цифровых версий настольных военных игр по заказу правообладателей. По словам разработчика, программный код пишется с нуля, а необходимые материалы предоставляют заказчики. Тем не менее Claude Code начал отказываться продолжать работу, ссылаясь на запрет воспроизведения существующих игр.

Автор обращения утверждает, что ранее ИИ-помощник месяцами выполнял аналогичные задания без возражений. Отказы начались после того, как разработчик попросил Claude Code проверить, распространяется ли новая инструкция на его проекты. Проблема сохранилась и в последующих сеансах работы с теми же репозиториями. Она затронула платные учетные записи Max и Team, использующие Claude Opus 5.5.

Под вопросом оказались и некоторые проекты по модификации игр. Ранее мы рассказывали об инструменте Co-op Anything, который использует ИИ-агентов, включая Claude Code, для добавления кооперативного режима в одиночные игры. С его помощью энтузиасты уже снабдили мультиплеером Deus Ex, Fallout: New Vegas, Dungeon Keeper и неофициальный порт The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Если готовых модификаций нет, система может декомпилировать игру и создавать необходимые изменения с нуля. Впрочем, прямого запрета на моддинг в опубликованной инструкции нет.

Anthropic пока не представила официальных разъяснений относительно новых ограничений и не уточнила, смогут ли разработчики подтверждать наличие лицензий на использование чужих игр. Представитель Conflict Simulations LLC попросил компанию предусмотреть такую возможность и изменить формулировку запрета, чтобы тот не мешал законной работе. Насколько широко Claude Code будет применять новое правило к портированию, модификациям и коммерческим проектам, пока неизвестно.

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Теги: anthropic, claude code, ии, вайб-кодинг, игры
anthropic, claude code, ии, вайб-кодинг, игры
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