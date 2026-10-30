Новая формула расчёта урона, переработка навыков и усиление ИИ: авторы Heroes of Might & Magic: Olden Era выпустили крупнейшее обновление баланса

Находящаяся в раннем доступе фэнтезийная тактическая стратегия Heroes of Might & Magic: Olden Era от разработчиков из кипрской студии с российскими корнями Unfrozen получила крупнейшее с момента премьеры обновление баланса.

Патч v. 0.82.06 принёс с собой ряд крупных изменений, нацеленных на уменьшение количества характеристик чересчур сильных юнитов на поздней стадии игры и увеличение разнообразия улучшенных версий существ.

Кроме того, команда изменила формулу расчёта урона от атаки и защиты — теперь она опирается на разницу между атакой нападающего и защитой обороняющегося, а не на их абсолютные значения. В результате:

одно очко характеристики даёт одинаковый эффект независимо от общего количества характеристик;

соотношение урона между отрядами не меняется по ходу игры — высокоранговые существа сохраняют эффективность на любом этапе;

артефакты и бонусы к характеристикам ощущаются одинаково сильно от начала и до конца партии;

низкоуровневые существа стали чуть сильнее на начальной стадии игры, но уже не так активно наращивают силу к поздней.

Также ввели систему защиты от слишком удачных/неудачных серий срабатывания боевого духа и удачи, обновили боевой интерфейс, переработали фракционный навык Храма (и многие другие), фракционных существ, героев, артефакты и заклинания.

Вдобавок разработчики сделали ИИ на глобальной карте заметно сильнее, добавили двух новых нейтральных существ (Кицунэ и Мумия), улучшили подбор противника и исправили ряд багов. Полный список изменений доступен на странице в Steam.

Вслед за v. 0.82.06 создатели Heroes of Might & Magic: Olden Era в срочном порядке выпустили заплатку v. 0.82.07 с исправлениями к большому патчу. Сейчас команда работает над новыми сюжетными картами и одиночными приключениями.

Heroes of Might & Magic: Olden Era вышла 30 апреля в раннем доступе Steam, Microsoft Store и Game Pass. Игра заслужила «очень положительные» отзывы (рейтинг 86 %) в Steam и продалась в количестве 1 млн копий за месяц.