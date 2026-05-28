Миллион героев: продажи Heroes of Might & Magic: Olden Era за месяц в раннем доступе достигли впечатляющей величины
Миллион героев: продажи Heroes of Might & Magic: Olden Era за месяц в раннем доступе достигли впечатляющей величины

Не успели разработчики из студии Unfrozen рассказать о планах по развитию своей тактической стратегии Heroes of Might & Magic: Olden Era в раннем доступе, как пришлось отчитываться о новых успехах игры.

Источник изображений: Hooded Horse

Напомним, продажи Heroes of Might & Magic: Olden Era за 24 часа с выхода в раннем доступе превысили 250 тыс. копий и позволили игре полностью окупиться. К концу первой недели показатель превысил 650 тыс. единиц.

Как стало известно, за первый месяц после премьеры Heroes of Might & Magic: Olden Era продалась в количестве 1 млн копий — и это только в сервисе Steam. Анонс сопровождался тематической иллюстрацией.

«Это значит, что игру купило так много из вас, что вы теперь фактически можете сформировать огромное островное государство — впечатляет!» — отметили разработчики Heroes of Might & Magic: Olden Era.

По словам создателей игры, многочисленные (более 17 тыс. с учётом покупок вне Steam) отзывы от пользователей сервиса Valve помогли команде скорректировать план развития проекта в соответствии с потребностями игроков.

На протяжении раннего доступа в игру добавят кооператив, режим наблюдателя и просмотра записи, подземный уровень карты, гильдию воров, статистику матчей и многое другое. Полноценный сюжет появится лишь в версии 1.0.

Heroes of Might & Magic: Olden Era вышла 30 апреля в раннем доступе Steam, Microsoft Store и Game Pass. Игра заслужила «очень положительные» отзывы (рейтинг 88 %) от пользователей цифрового магазина Valve.

Теги: heroes of might & magic: olden era, unfrozen studio, hooded horse, стратегия, продажи игр
