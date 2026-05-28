Кооператив, гильдия воров и многое другое: разработчики Heroes of Might & Magic: Olden Era раскрыли план улучшения игры в раннем доступе

Разработчики из кипрской студии с российскими корнями Unfrozen рассказали о планах по развитию своей тактической стратегии Heroes of Might & Magic: Olden Era на протяжении раннего доступа.

Период раннего доступа студия делит на четыре этапа. На первом (третий квартал 2026 года) игроков ждут кооператив, расширение функций генератора случайных карт, корректировка навыков героев и обновление колеса эмоций.

Вторая стадия (четвёртый квартал 2026 года) принесёт с собой переработки системы подбора игроков и эпических классов, режим наблюдателя и просмотра записи, а также изменения баланса альтернативных улучшений существ.

Третий этап охватит всё оставшееся время раннего доступа по пути к версии 1.0 (более подробно об этом разработчики расскажут ближе к концу второй стадии). На протяжении этого длительного периода обещают:

добавить подземный уровень карты с особым типом местности, собственным набором объектов, совершенно новой музыкальной темой и многим другим;

реализовать гильдию воров, которая позволяет получать больше сведений о врагах и общей обстановке в игре;

интегрировать новых нейтральных существ восьмого уровня;

улучшить редактор карт — сделать его значительно удобнее, стабильнее и понятнее;

расширить кампанию режимом «Железный человек» (одно сохранение на всю игру);

повысить максимальный уровень заклинаний с четвёртого до пятого и внести некие дополнительные улучшения;

переработать специализации героев;

улучшать внешний вид городов на глобальной карте;

пополнить список условий победы в PvP новыми пунктами;

ввести статистику матчей.

Четвёртым этапом выступает выпуск версии 1.0. Для релизной сборки готовят второй и третий акты кампании, PvE-режим «Роуглайк», обмен пользовательскими картами, альтернативы системе драфта в PvP, новые достижения и карточки Steam.

Студия также пообещала регулярно выпускать обновления с исправлением ошибок, улучшениями баланса и интерфейса, новыми функциями, героями, нейтральными существами, артефактами, заклинаниями, сценариями и так далее.

Heroes of Might & Magic: Olden Era вышла 30 апреля в раннем доступе Steam, Microsoft Store и Game Pass. Игра заслужила «очень положительные» отзывы (рейтинг 88 %) от пользователей Steam и продалась в количестве 650 тыс. копий за неделю.