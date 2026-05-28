Кооператив, гильдия воров и многое другое: разработчики Heroes of Might & Magic: Olden Era раскрыли план улучшения игры в раннем доступе

Разработчики из кипрской студии с российскими корнями Unfrozen рассказали о планах по развитию своей тактической стратегии Heroes of Might & Magic: Olden Era на протяжении раннего доступа.

Источник изображения: Steam (Vareg1986)

Период раннего доступа студия делит на четыре этапа. На первом (третий квартал 2026 года) игроков ждут кооператив, расширение функций генератора случайных карт, корректировка навыков героев и обновление колеса эмоций.

Вторая стадия (четвёртый квартал 2026 года) принесёт с собой переработки системы подбора игроков и эпических классов, режим наблюдателя и просмотра записи, а также изменения баланса альтернативных улучшений существ.

Обещанный патч с корректировками баланса выйдет в начале следующей недели (источник изображения: Steam)

Третий этап охватит всё оставшееся время раннего доступа по пути к версии 1.0 (более подробно об этом разработчики расскажут ближе к концу второй стадии). На протяжении этого длительного периода обещают:

  • добавить подземный уровень карты с особым типом местности, собственным набором объектов, совершенно новой музыкальной темой и многим другим;
  • реализовать гильдию воров, которая позволяет получать больше сведений о врагах и общей обстановке в игре;
  • интегрировать новых нейтральных существ восьмого уровня;
  • улучшить редактор карт — сделать его значительно удобнее, стабильнее и понятнее;
  • расширить кампанию режимом «Железный человек» (одно сохранение на всю игру);
  • повысить максимальный уровень заклинаний с четвёртого до пятого и внести некие дополнительные улучшения;
  • переработать специализации героев;
  • улучшать внешний вид городов на глобальной карте;
  • пополнить список условий победы в PvP новыми пунктами;
  • ввести статистику матчей.

Четвёртым этапом выступает выпуск версии 1.0. Для релизной сборки готовят второй и третий акты кампании, PvE-режим «Роуглайк», обмен пользовательскими картами, альтернативы системе драфта в PvP, новые достижения и карточки Steam.

Студия также пообещала регулярно выпускать обновления с исправлением ошибок, улучшениями баланса и интерфейса, новыми функциями, героями, нейтральными существами, артефактами, заклинаниями, сценариями и так далее.

Heroes of Might & Magic: Olden Era вышла 30 апреля в раннем доступе Steam, Microsoft Store и Game Pass. Игра заслужила «очень положительные» отзывы (рейтинг 88 %) от пользователей Steam и продалась в количестве 650 тыс. копий за неделю.

Теги: heroes of might & magic: olden era, unfrozen studio, hooded horse, стратегия
