Heroes of Might and Magic: Olden Era — время расцвета. Предварительный обзор

 
Выход новой Heroes of Might and Magic — событие эпохальное. Даром, что пока это лишь ранний доступ, ведь одним своим видом свежий релиз способен свести олденскулы всем, для кого третьи «Герои» — не пустой звук, а жизненная веха. Может ли Olden Era предложить что-то, кроме ностальгии, расскажем в этом обзоре
⇣ Содержание
Жанр Пошаговая стратегия
Издатель Hooded Horse
Разработчик Hooded Horse
Минимальные требования

Процессор Intel Core i3-10300 3,7 ГГц / AMD Ryzen 3 3100 3,6 ГГц, 8 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 4 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 1650 / AMD Radeon RX 5500 XT, 8 Гбайт на SSD-накопителе, интернет-соединение, операционная система Windows 10 / 11
Рекомендуемые требования

Процессор Intel Core i5-12400T 1,8 ГГц / AMD Ryzen 5 5500 3,6 ГГц ГГц, 16 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 6 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 1660 / AMD Radeon RX 5600
Дата выхода 30 апреля 2026 года
Возрастной ценз От 13 лет
Локализация Текст
Платформы PC
Официальный сайт

Страшно представить — культовая третья часть «Героев» вышла больше четверти века назад. Даже удивительно, что за столь немалое время в серии так и не появилась другая игра, способная потягаться с легендарным триквелом по части любви и признания сообществом. Четвёртая часть, хоть и была неплохой игрой, всё же не обрела симпатий поклонников серии; «пятёрка» приблизилась к величию «Героев 3», но безусловной всенародной любви не снискала. А про шестую и седьмую части в среде любителей HoMM и вовсе не принято вспоминать. Зато игры вроде Songs of Conquest, черпающие вдохновение из всё той же Heroes of Might and Magic 3, оказываются чрезвычайно удачными, да ещё и показывают, что проверенная формула не развалится от щепотки инноваций. Кажется, именно такой философии и придерживались разработчики Heroes of Might and Magic: Olden Era.

#Новая эпоха

Olden Era с порога пытается играть на ностальгии: звуковые эффекты, визуальная перспектива в городах, боях и на глобальной карте, да даже базовый игровой цикл — всё это знакомо и понятно. Однако главные отличия от эпохального ориентира вы заметите на первый же внутриигровой день. Скажем, к стандартному стратегическому циклу добычи золота и других ресурсов, распределению приоритетов в строительстве и управлению производством армии добавились новые элементы и механики.

Например, в игре представлена система законов — город или герой могут генерировать некоторое количество соответствующих очков, которые можно потратить на специальные улучшения, уникальные для каждой фракции. Скажем, для моего любимого Некрополя предусмотрены усиления вроде увеличения показателя некромантии для героев, повышения ежедневного притока золота или бонусы к характеристикам существ. Есть и более замысловатые варианты вроде закона «Поля смерти» — он сделает так, чтобы каждая схватка ваших героев проходила на родной некромантской земле, дающей преимущества в бою.

А ещё Olden Era демонстрирует необычный подход к фундаментальной механике серии — магии. Например, здесь есть разделение на боевые чары и походное колдовство. Ко второму относятся заклинания вроде «Портала в город», «Полёта теней», «Двери измерений» и других способов быстро перемещаться по карте, проводить хитрые логистические манёвры или просто проделывать манипуляции с героем и отрядами за пределами поля боя. Для их открытия вам необходимо накопить достаточно очков астрологии — за это вы получите озарение, которое и пойдёт на изучение походного заклинания.

Чтобы изучать боевую магию, предстоит выполнить цепочку действий. Для начала — построить гильдию магов, соответствующую уровню желаемого заклинания, а затем купить само заклинание за ресурсы вроде драгоценных камней, изумрудов или руды. И, разумеется, чем выше уровень чар, тем выше цена. А это в свою очередь вносит коррективы в стратегию развития города.

В плане обустройства полиса всё несколько привычнее: постройки либо повышают приток ресурсов, причём иногда перед строительством даже можно выбрать, каких именно; либо открывают возможности для вербовки существ; либо расширяют магические горизонты; либо дают особые бонусы фракции. В Некрополе, например, можно построить преобразователь нежити, что позволит приносить в жертву существ других фракций и получать взамен нежить соответствующего ранга. В городах Роя (эту фракцию вы, скорее всего, по старой памяти будете называть Инферно) доступна структура Сакрариум Редити, что позволяет «обнулить» героя до первого уровня и получить за это постоянный бонус к характеристикам. А в Подземелье можно развернуть шпионскую сеть, что полностью развеивает туман войны и повышает еженедельный прирост существ вдвое — ощутимые бонусы для планирования и решительного наступления на противника.

#По коням!

Рано или поздно вы окажетесь на тактическом поле брани, где тоже обнаружите интересные нововведения в устоявшиеся каноны. Одно из самых любопытныхb — концентрация. Механика отчасти вдохновлена сущностью из Songs of Conquest, где представители определённых фракций производили в бою ресурс для использования магии. В новых «Героях» отряды, атакуя или получая урон, приносят очки концентрации — соберёте шесть и получите один заряд, который можно потратить на особое боевое действие (например, на удар героя по выбранному противнику за один заряд концентрации). Но есть и куда более интересные варианты. Скажем, герои фракции Рой могут создавать на поле боя кладку яиц за один заряд концентрации, а затем — за два — активировать её и вводить в сражение ещё один союзный боевой отряд. А ещё концентрацию могут использовать отряды — для применения особо сильных умений.

К слову, система войск достаточно замысловатая. Существа обладают разными свойствами, которые определяют показатели урона, защиты, возможность атаковать, не получая контрудары, бить нескольких врагов разом или иметь невосприимчивость к определённым эффектам. Города, как и раньше, предлагают созданий семи разных рангов, каждое из которых имеет две ветки улучшения. Скажем, пещерный дракон Подземелья может эволюционировать как в чёрного дракона, так и в пепельного. Разница будет заключаться как в базовых параметрах, так и в наличии или отсутствии определённых способностей. И тут уже предстоит решить, что лучше отвечает вашим запросам в конкретной партии. Впрочем, существо всегда можно перекинуть в другую эволюционную ветку — удобно!

Знакомиться со всеми механиками и системами предстоит во множестве игровых режимов. Например, есть нелинейная сюжетная кампания, которая, правда, в раннем доступе состоит всего из одного акта, а потому полноценно проникнуться историей не получится. Зато есть режим сценариев, где игровой процесс сопровождается некоторым количеством экспозиции и сюжетного развития. Но, конечно, главным блюдом для большинства фанатов станет классический режим, где предстоит захватывать, доминировать и выполнять условия для победы вроде полной аннигиляции врагов или удержания города. Также есть усложнённая вариация «классики», где вам будет доступен лишь один герой на всю партию. Тут придётся тщательно продумывать каждый ход, ведь любое поражение в битве (или даже неуверенная победа) могут поставить крест на ваших амбициях преуспеть на карте.

А для тех, кто ценит тактические битвы больше пошаговых стратегических маневров, в игре предусмотрена арена. Здесь предстоит выбрать героя, распределить характеристики, подобрать экипировку и тех существ, что лучше всего дополнят сборку. Как только приготовления завершены — сразу отправляемся на поле боя (против ИИ или другого человека), где предстоит выяснить, чья задумка оказалась сильнее.

И конечно, в Olden Era есть немалый простор для многопользовательских партий, как с незнакомцами, так и с друзьями, включая любимый «хотсит» (для тех, кто с нами недавно — это режим для нескольких игроков за одним компьютером). Сетевая игра периодически даёт сбои: то вылетит с ошибкой, то соединение оборвётся. Происходит это нечасто, но поймать такую проблему посреди напряжённой сессии всегда досадно.

Ранний доступ даёт о себе знать и в балансе. Он пока крайне неоднороден — одни способности фракций явно доминируют над другими, да и некоторые существа тотально превосходят коллег по рангу. В игровом смысле это выливается в поражения на первой же неделе. В том числе при игре против ИИ, который даже на низких уровнях сложности ведёт себя чрезвычайно агрессивно. Впрочем, для расстройств причин нет — разработчики регулярно выпускают патчи и собирают обратную связь от сообщества. Хороший знак, дающий надежду на то, что с полноценным релизом мы получим действительно выдающуюся игру.

***

Несмотря на типичные для проектов в раннем доступе шероховатости, Heroes of Might and Magic: Olden Era предлагает увлекательный, свежий, но при этом такой знакомый и приятный стратегический игровой опыт. Если вы любите серию и жанр, то новые «Герои» наверняка подарят вам десятки и сотни радостных часов.

