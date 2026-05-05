«Оглушительный успех»: менее чем за неделю в раннем доступе продажи Heroes of Might & Magic: Olden Era достигли 650 тысяч копий

Владелец франшизы Ubisoft, издатель Hooded Horse и разработчики из Unfrozen Studio в совместном пресс-релизе рассказали о новых успехах своей тактической стратегии Heroes of Might & Magic: Olden Era, находящейся в раннем доступе.

Напомним, продажи Heroes of Might & Magic: Olden Era за 24 часа с выхода в раннем доступе превысили 250 тыс. копий и позволили игре полностью окупиться. За следующие два дня показатель превысил 500 тыс. копий.

Как стало известно, к настоящему моменту Heroes of Might & Magic: Olden Era продалась по всему миру в количестве 650 тыс. копий. Анонс сопровождался тематической иллюстрацией.

Ubisoft, Hooded Horse, Unfrozen назвали первые выходные Heroes of Might & Magic: Olden Era в раннем доступе крайне удачными, а запуск игры в целом — «оглушительным успехом».

Среди других поводов для радости Ubisoft, Hooded Horse, Unfrozen — в Steam у игры «очень положительные» отзывы (рейтинг 89 %) и пиковый онлайн в размере 60,8 тыс. человек (новый рекорд серии на площадке).

«У "Героев меча и магии" невероятная история, и очень приятно наблюдать, как Olden Era получает столь тёплый приём и занимает новейшее место в этой классической серии», — подчеркнул глава Hooded Horse Тим Бендер (Tim Bender).

Heroes of Might & Magic: Olden Era вышла 30 апреля в раннем доступе Steam, Microsoft Store и Game Pass (Ultimate, PC). Проект стал первой флагманской игрой франшизы со времён Might & Magic: Heroes VII образца 2015 года.