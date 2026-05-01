Heroes of Might & Magic: Olden Era за первые сутки в раннем доступе полностью окупилась — продажи превысили четверть миллиона копий

Разработчики из кипрской студии с российскими корнями Unfrozen похвастались первыми успехами своей тактической стратегии Heroes of Might & Magic: Olden Era, накануне вышедшей в раннем доступе.

Напомним, за первые сутки со старта раннего доступа Heroes of Might & Magic: Olden Era получила в Steam без малого 3 тыс. «очень положительных» отзывов (рейтинг 91 %) и достигла 51,7 тыс. одновременных игроков, что стало новым рекордом серии.

На момент публикации материала Heroes of Might & Magic: Olden Era также оказалась среди главных мировых бестселлеров Steam и лидером в российском сегменте цифрового магазина Valve.

Как стало известно, Heroes of Might & Magic: Olden Era продалась по всему миру в количестве свыше 250 тыс. копий и уже окупилась: «Сказать, что запуск прошёл успешно, значит не сказать ничего».

«До сих пор вне себя от счастья и не можем выразить словами, насколько благодарны вам за веру в нас и наш проект! Это воплощение детской мечты для всей команды», — признались разработчики Heroes of Might & Magic: Olden Era.

В раннем доступе Olden Era стартовала с первым актом нелинейной сюжетной кампании, шестью фракциями, тремя режимами («Классический», «Одиночный герой», «Арена»), мультиплеером, редактором карт и поддержкой русского языка.

Heroes of Might & Magic: Olden Era вышла 30 апреля в раннем доступе Steam, Microsoft Store и Game Pass (Ultimate, PC). Проект стал первой флагманской игрой франшизы со времён Might & Magic: Heroes VII образца 2015 года.