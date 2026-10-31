Будущие обязательства пяти техногигантов превысили $3 трлн — ставка на ИИ становится всё дороже

Alphabet, Meta✴, Microsoft, Amazon и Oracle раскрыли будущие обязательства по аренде и закупкам на общую сумму около $3,2 трлн. Значительная их часть связана с расширением инфраструктуры ИИ, однако расчёт также включает другие направления бизнеса, а некоторые платежи растянуты на десятилетия.

Alphabet, Meta✴, Microsoft, Amazon и Oracle сообщили о значительном росте обязательств, связанных с арендой и строительством объектов, энергоснабжением и закупкой оборудования — все они стремятся построить обширные сети ЦОД. Обязательства включают как краткосрочные расходы, так и долгосрочные договорённости, рассчитанные на десятилетия. Наибольшая доля этих обязательств приходится на Google: поисковый гигант заявил о расходах на сумму более $1 трлн, включая затраты на техническое оборудование, электроэнергию и аренду. Согласно поданной в регулирующие органы отчётности, эта сумма почти в восемь раз превышает показатели годичной давности.

Резкий рост обязательств продемонстрировала и Meta✴: компания заявила о будущих расходах на сумму более $800 млрд. Чуть менее половины от этой суммы приходится на аренду ЦОД — соответствующие договоры ещё не вступили в силу и будут оплачиваться в срок до 30 лет. «Мы намерены и далее активно инвестировать, чтобы поддерживать как наш основной бизнес, так и новые инициативы в области ИИ», — заявила в беседе с аналитиками финансовый директор Meta✴ Сьюзан Ли (Susan Li).

В деловых кругах продолжает обсуждаться вопрос, окупятся ли сотни миллиардов долларов, вложенные в серверные мощности для нужд ИИ. Alphabet и Meta✴, одни из наиболее прибыльных компаний в истории, столкнулись с отрицательным денежным потоком, объяснив это необходимостью инвестировать в новое, революционное направление бизнеса. Не все эти расходы напрямую связаны с ЦОД, и каждая компания раскрывает информацию по-своему, поэтому сопоставлять данные напрямую непросто. Meta✴ указывает, что часть запланированных расходов относится к потребительским устройствам подразделения Reality Labs; Alphabet и Amazon упоминают расходы на лицензирование контента.

Существуют также значительные статьи расходов, в том числе аренда и долговые обязательства, которые не учитываются в данном анализе. В совокупности будущие обязательства по договорам аренды составляют $1,3 трлн, прочие обязательства по закупкам — $1,9 трлн. Все эти цифры компании сами привели в своих последних финансовых отчётах за исключением Microsoft, которая раскрыла данные о своих заказах на закупки и строительство в годовом отчёте, охватывающем период до конца июня.

Oracle первой среди крупных компаний столкнулась с отрицательным свободным денежным потоком из-за инвестиций в ИИ-ЦОД. На презентации для инвесторов она представила план возвращения к положительному показателю в 2028 году. Этому должны помочь финансирование со стороны поставщиков и предоплаты клиентов, которые снизят потребность в собственных средствах на начальном этапе проектов.