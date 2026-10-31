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GeForce RTX 5080 исчезла из интернет-магазина Nvidia — в рознице за неё просят уже больше $2000

GeForce RTX 5080 исчезла из американского каталога официального интернет-магазина Nvidia вслед за RTX 5090. Одновременно доступность видеокарты у розничных продавцов США ухудшается, а цены значительно превышают первоначальную рекомендованную стоимость в $999. Наиболее доступный вариант в наличии стоит $2199,99 — примерно в 2,2 раза дороже.

Источник изображения: nvidia.com

Источник изображения: nvidia.com

Из каталога магазина пропали предложения RTX 5080 и соответствующий фильтр выбора GPU. Сам по себе этот факт не означает, что Nvidia сняла модель с производства, но вызывает вопросы относительно дальнейших поставок. Другие видеокарты на архитектуре Blackwell, включая GeForce RTX 5070 Ti и RTX 5070, по-прежнему присутствуют в каталоге, хотя и сопровождаются пометкой «Нет в наличии». Информационная страница RTX 5080 на сайте Nvidia также остаётся доступной.

Исчезновение старших моделей из каталога совпало со слухами об изменении производственных планов Nvidia. Согласно неофициальным сообщениям, компания могла прекратить поставки графических процессоров GB202 для GeForce RTX 5090, отдавая приоритет более дорогим профессиональным решениям RTX Pro. Однако Nvidia ранее отрицала прекращение выпуска RTX 5090: представитель компании Джефф Фишер (Jeff Fisher) заявил, что поставки продолжатся, несмотря на ограничения в цепочке снабжения.

Отдельно обсуждается возможный выпуск GeForce RTX 5080 с 24 Гбайт видеопамяти вместо нынешних 16 Гбайт. По неофициальным данным, такая версия может появиться в декабре 2026 года или январе 2027 года и заменить исходную модель. Nvidia эти планы пока не подтвердила.

Увеличение объёма памяти могло бы устранить одну из основных претензий к RTX 5080, но само по себе не сделает её равноценной заменой RTX 5090. Если новая версия сохранит вычислительную конфигурацию оригинальной RTX 5080, она по-прежнему будет существенно отличаться от флагмана по возможностям GPU.

GeForce RTX 5080 поступила в продажу в январе 2025 года с рекомендованной ценой $999. На фоне дефицита и подорожания памяти её розничная стоимость заметно выросла. На момент проверки Tom’s Hardware наиболее доступной найденной изданием моделью в наличии была PNY GeForce RTX 5080 ARGB Epic-X RGB OC за $2199,99. Это наблюдение относится к американской рознице и не отражает цены во всех регионах.

Стоимость предполагаемой 24-Гбайт версии пока неизвестна. Nvidia также не пояснила причины исчезновения RTX 5080 из Marketplace и сроки возможного возвращения предложений в каталог.

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Теги: nvidia, geforce, видеокарта
nvidia, geforce, видеокарта
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