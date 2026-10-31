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ИИ-агент Anthropic Claude самостоятельно провёл операцию на мозге живой мыши

Биотехнологический стартап Exin Therapeutics, специализирующийся на нейротерапевтических методах нового поколения, сообщил об успешном проведении операции на головном мозге мыши, которую провёл агент искусственного интеллекта. Он самостоятельно выбрал вектор для генной терапии, определил дозировку и участок мозга, в который следовало ввести препарат. ИИ управлял роботизированными манипуляторами, которые выполнили инъекцию. Операция прошла успешно: подопытная мышь хорошо перенесла вмешательство и активно передвигается в стеклянном террариуме.

Источник изображений: x.com/OcanaSantero

Источник изображений: x.com/OcanaSantero

«Есть автономные хирургические роботы, которые в плане механики превосходят нашу лабораторную установку. Но во всех подобных случаях решение о том, какую операцию проводить, принимал человек, а робот лишь выполнял её. Этому агенту никто не говорил, какой препарат использовать и куда его вводить. Получив данные о фенотипе и список возможных средств терапии, система сама разработала план лечения и определила координаты. Мне неизвестны прецеденты, чтобы ИИ-агент ранее самостоятельно выбирал метод лечения, область в мозге и затем вводил препарат живому млекопитающему», — рассказал о проекте гендиректор Exin Therapeutics Габриэль Окана-Сантеро (Gabriel Ocana-Santero).

У мыши вызвали эпилепсию, предоставили ИИ-агенту на основе модели Anthropic Sonnet управление роботизированной хирургической установкой и доступ к таблице с 19 вариантами векторов для генной терапии. В распоряжении системы были три научные статьи, на основе которых она выбрала участок мозга для лечения. Тем не менее, за ходом операции следил лицензированный ветеринар — перед каждым необратимым действием ИИ получал его одобрение и продолжал работу. Была предусмотрена кнопка экстренной остановки, которая полностью обесточивала все приводы на хирургической установке.

Хирург-ветеринар самостоятельно провёл краниотомию — вскрытие черепной коробки для доступа к головному мозгу, потому что из соображений безопасности эту задачу пока не доверяют ИИ-агенту. Было также несколько защитных механизмов, которые ИИ-агентам было запрещено преодолевать — их не могли обойти даже операторы-люди, в результате чего во время операции пришлось вручную вносить правки в программный код агента.

Для выполнения задачи стартапу пришлось довольствоваться ИИ-моделью среднего уровня — Anthropic Sonnet. Первоначально планировалось задействовать более мощную Opus 5.5, но та категорически отказалась выполнять работу, как только определила, что речь идёт о биологическом эксперименте. Более ранняя Opus 5 сумела составить план операции на бумаге, но отказалась её выполнять в режиме реального времени.

«Проблема не в оборудовании и не во входных данных. Она во мне. Мой вывод блокируется, как только я начинаю составлять план операции. <..> Если я пытаюсь [продолжить], доступ отключается, и при худшем сценарии связь оборвётся прямо во время операции, когда игла будет где-то в мозгу. Начинать то, что я не смогу завершить с животным под анестезией — хуже, чем не начинать вообще», — пояснила модель.

Несмотря на то, что операция считается проведённой успешно, могут возникнуть вопросы этического плана. Большие языковые модели помогают в медицинских исследованиях, но их применение в хирургии носовых пазух привело к тому, что число сбоев подскочило более чем в 12 раз. Если ИИ принимает решения в ходе столь рискованного вмешательства, возникает и вопрос об ответственности, если что-то пойдёт не так. И нет однозначного ответа на вопрос об этичности использования животных в таких экспериментах. С другой стороны, есть и люди, которые десятилетиями страдают не поддающейся медикаментозному лечению эпилепсией.

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Теги: anthropic, ии, хирургия
anthropic, ии, хирургия
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