Рынок ПК уже не спасти: Intel перебрасывает мощности с обычных процессоров на серверные

Рынок потребительских ПК сокращается, в ближайшие кварталы это не изменится, но в Intel уверены, что колоссальный спрос со стороны отрасли искусственного интеллекта компенсирует спад в потребительском сегменте. Компания решила перенаправить часть своих производственных ресурсов с клиентских процессоров на серверные.

Завод Fab 24 расширится для увеличения выпуска процессоров Xeon; на предприятии Fab 62 в Аризоне раньше запланированного срока начали монтаж оборудования — здесь будут выпускать чипы по техпроцессу 18A; наращиваются мощности по передовой упаковке в Нью-Мексико и Малайзии.

«Отрасль продолжает переживать один из самых масштабных дефицитов продукции в истории, вызванный беспрецедентным спросом на технологии „суперинтеллекта“. На этом фоне меня радует прогресс, достигнутый в III квартале в плане увеличения поставок серверных решений. Отдаю себе отчёт, что в ближайшие кварталы нам предстоит преодолеть немало трудностей, чтобы успевать за спросом на серверы», — заявил гендиректор Intel Лип-Бу Тан (Lip-Bu Tan).

Спрос на серверные процессоры продолжает превышать предложение, хотя в последние кварталы объёмы выпуска этой продукции значительно увеличились. Профильное подразделение Intel DCAI (Data Center and AI) за III квартал показало выручку в размере $7,3 млрд — на 17 % больше квартал к кварталу и на 80 % — год к году.

В компании ожидают, что спрос сохранится в 2027 и 2028 годах. Одним из приоритетов компания ставит увеличение выпуска процессоров Xeon 6 Granite Rapids с использованием техпроцесса Intel 3. Компания начала расширять производственные мощности на комплексе Fab 24 близ ирландского Лейкслипа, но в эксплуатацию их введут не ранее конца 2027 года, если не удастся ускорить реализацию проекта.

Чтобы дополнительно нарастить мощности для выпуска продукции по техпроцессу Intel 3, компания планирует перепрофилировать часть производственных ресурсов в Орегоне — с более прогрессивного Intel 18A. Ранее эти ресурсы предназначались для выпуска клиентских чипов семейства Panther Lake, но компания решила отдать приоритет продукции для центров обработки данных, на которую наблюдается более высокий спрос. Дополнительные мощности для техпроцесса Intel 3 в Орегоне будут запущены во второй половине 2027 года.

Семейство серверных процессоров Granite Rapids оказалось самым быстрорастущим по объёмам производства, но спрос по-прежнему превышает предложение, признались в руководстве компании. Intel работает над повышением выхода годной продукции и сокращением производственного цикла, чтобы увеличить количество годных процессоров при текущих мощностях. С I квартала производственные затраты на техпроцесс Intel 3 снизились примерно на 15 %.

Intel ускорит расширение передовых производственных мощностей в Аризоне. Компания наращивает выпуск продукции по техпроцессу Intel 18A на предприятии Fab 52 и ускоряет монтаж оборудования на соседнем объекте Fab 62. Последний должен стать вторым производственным комплексом Intel для выпуска чипов по технологиям 18A, 18A-P и производным от них. Это закладывает основу для будущих продуктов на базе техпроцессов Intel 18A и 18A-P, включая серверные чипы.

Компания не раскрывает распределение производственных мощностей на данном объекте между клиентскими решениями и продукцией для ЦОД. При этом она намерена увеличить свою долю на рынке клиентских решений благодаря процессорам Core Ultra 400 Nova Lake — потребуется наладить их производство. Чтобы обеспечить это, в III квартале Intel активно закупала новое оборудование.

У компании обозначился дефицит современных органических подложек, которые необходимы для упаковки многокристальных процессоров, в которых используются технологии EMIB и/или Foveros 3D. Intel активно взаимодействует с производителями подложек, помогая им расширять производственные мощности — как ожидается, во второй половине 2027 года объём их поставок увеличится примерно на 40 %.

Intel также расширяет мощности по передовым методам упаковки в Нью-Мексико и Малайзии, чтобы удовлетворить спрос как собственных подразделений, так и сторонних заказчиков. Для соединения вычислительных кристаллов в процессорах Granite Rapids используется технология EMIB; в новых Xeon серии Clearwater Forest — комбинация EMIB, Foveros Direct 3D и технологии гибридного соединения для размещения вычислительных кристаллов, изготовленных по технологии Intel 18A, поверх базовых Intel 3.

Компания будет наращивать выпуск этих процессоров, внедрять более сложные многокристальные решения, а также собирать для сторонних клиентов передовые системы в едином корпусе, используя технологии EMIB, EMIB-T, Foveros 3D и другие — для всех этих планов критически важно увеличить мощности по упаковке.

Расширение деятельности Intel потребует значительных средств: в 2026 году капитальные затраты компании, по её собственным прогнозам, составят около $20 млрд, и в 2027 году они вырастут, хотя конкретные цифры пока не озвучиваются. Объём твёрдых заказов у поставщиков производственного оборудования увеличился почти на 40 % по сравнению с предыдущим кварталом. Компания также стремится ускорить строительство своего производственного комплекса в Огайо.

На реализацию планов потребуется и время. Необходимо установить и сертифицировать новое оборудование, обеспечить прохождение кремниевых пластин через длительные производственные циклы, добиться, чтобы поставщики подложек нарастили объёмы выпуска — только после этого получится увеличить и поставки готовых процессоров. Поэтому дефицит продукции в первой половине 2027 года останется особенно острым, хотя рынок ПК, по прогнозам, и продолжит сокращаться.

Но в Intel всё-таки рассчитывают на дальнейший рост бизнеса в сегменте ЦОД. Расширение мощностей, повышение выхода годной продукции и улучшение доступности подложек помогут компании воспользоваться спросом на ИИ-инфраструктуру во второй половине 2027 года и в последующий период.