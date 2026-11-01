Одно SMS — и смартфон не работает: в Android нашли опасную уязвимость, и в старых версиях её не исправили

Новый эксплойт SMS of Death («СМС смерти») для Android потенциально позволяет злоумышленнику удалённо нарушить работу смартфона и даже полностью вывести его из строя с помощью одного специально сформированного SMS. Атака относится к классу zero click, то есть заражение происходит после поступления сообщения, даже если пользователь не открыл его. В зоне риска — смартфоны под управлением старых версий Android — 12 и 13.

Подробности об уязвимости CVE‑2026‑58882, получившей неофициальное название SMS of Death сообщил исследователь безопасности Марк Блах (Mark Blah). Это уязвимость типа «отказ в обслуживании» (DoS), которая не требует никаких действий со стороны пользователя — достаточно самого факта поступления сообщения на смартфон. Android обрабатывает его ещё до того, как оно попадет в папку «Входящие», поэтому сразу сложно определить, что именно стало причиной сбоя.

По словам исследователя, Google устранила эту уязвимость в октябрьских обновлениях безопасности Android 2026 года (для версий с 14-й по 17-ю), а устройства под управлением более старых версий — Android 12 и 13 — остаются уязвимыми.

Уязвимость связана с некорректной проверкой значения длины заголовка в функции WapPushOverSms.decodeWapPdu операционной системы Android. При преобразовании данных в специально сформированном восьмибайтовом WAP Push-сообщении в 32 битное целое число со знаком (без проверки границ диапазона) система получает отрицательное значение, которое вызывает критическое исключение NegativeArraySizeException. В результате аварийно завершается процесс com.android.phone, отвечающий за сотовую связь. Как следствие, прерываются текущие звонки (включая вызовы в экстренные службы).

Исследователь отметил, что атака может приводить к повторным сбоям: например, когда оператор связи пытается повторно доставить вредоносное сообщение или когда Android пытается обработать сообщения, уже сохраненные в памяти устройства. Их можно удалить вручную через Android Debug Bridge (ADB), но это доступно технически подкованным пользователям.

Блах опубликовал концепт эксплойта (proof-of-concept), позволяющий отправлять такие вредоносные сообщения с другого устройства на базе Android. В связи с этим пользователям Android-устройств рекомендуется установить последние обновления безопасности.