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GeForce RTX 3060 снова стала самой популярной в Steam, а доля Linux почти вернулась к 4 %

Компания Valve опубликовала результаты опроса пользователей Steam об аппаратном обеспечении их систем за октябрь 2026 года. Видеокарта GeForce RTX 3060 вернулась на первую строчку рейтинга самых популярных GPU, а удерживавшая лидерство в сентябре RTX 5070 опустилась на вторую строчку. Тем временем доля систем под управлением Linux достигла 3,95 %, вновь приближаясь к отметке в 4 %.

На долю GeForce RTX 3060 теперь приходится 3,62 % систем в Steam (в сентябре было 3,54 %). Показатель RTX 5070 снизился с 5,86 % до 3,56 % — падение составило 2,30 процентного пункта за один месяц. Таким образом, модель Nvidia старого поколения Ampere вновь опередила карту новейшей серии Blackwell. Эти данные основаны на общем отчёте Steam (для всех платформ), тогда как в отдельной таблице для видеокарт ПК обе модели имеют показатель 3,78 %.

Модель RTX 5070 — не единственная видеокарта на архитектуре Blackwell, чья доля сократилась. Доля RTX 5060 упала с 4,20 % до 2,97 %, а у RTX 5060 Ti — с 3,87 % до 2,55 %. Показатели обеих карт вернулись к значениям, близким к августовским. Столь заметные колебания в сентябре, по всей видимости, были связаны скорее с особенностями выборки при проведении опроса, чем с реальными изменениями в составе используемого оборудования.

Согласно статистике операционных систем, доля Linux составила 3,95 % от общего числа платформ. На долю Windows приходится 93,70 % пользователей Steam, а на macOS — 2,35 %. В свежем отчёте Steam зафиксирован рост на 0,90 процентного пункта по сравнению с первоначально опубликованным сентябрьским показателем в 3,05 %. Однако позже Valve скорректировала данные за сентябрь, установив долю Linux на уровне 3,90 %. Таким образом, с учётом исправленных цифр фактический прирост составил лишь 0,05 процентного пункта.

Среди дистрибутивов Linux лидирует CachyOS с долей 0,65 % от всех систем в Steam. Далее следуют SteamOS Holo (доля 0,55 %) и Arch Linux (для 0,35 %). На долю SteamOS приходится ещё 0,32 % систем, а показатель Bazzite составляет 0,27 %. В прошлом доля Linux в опросе Steam уже превышала 4 % (в том числе в начале этого года), поэтому результат октября не является новым рекордом.

Изменились и другие показатели аппаратного обеспечения — ситуация вернулась к состоянию, предшествовавшему сентябрьским переменам. Системы с 16 Гбайт оперативной памяти вновь заняли первое место с долей 41,42 %, тогда как доля систем с 32 Гбайт снизилась до 37,06 %.

Доля пользователей, использующих упрощенный китайский язык, сократилась на 9,41 процентного пункта — до 21,98 %. Рост активности пользователей, говорящих по-китайски, зачастую совпадает с праздниками в Китае, когда в Steam заходит больше людей. Как уже наблюдалось в предыдущие месяцы, подобные колебания могут существенно исказить статистику аппаратного обеспечения в рамках опроса. Доля пользователей, использующих русский язык, выросла на 1,09 процентного пункта и составила 10,14 %.

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Теги: статистика, steam, geforce rtx 3060, linux
статистика, steam, geforce rtx 3060, linux
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