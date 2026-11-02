В соцсети X на прошлой неделе появились жалобы пользователей на то, что лимиты на использование ИИ-агента Grok Bot у многих из них заканчиваются «очень быстро». В ответ на это глава SpaceX Илон Маск (Elon Musk) поинтересовался: «Слишком дорого переходить на тариф с более высокими лимитами?», добавив в другом комментарии, что сокращение лимитов и информирование об этом пользователей — «просто разумный шаг».

Маск признал, что затраты на поддержание работы ИИ-агента Grok (Grok Bot) оказались «непомерно высокими» по сравнению с выручкой, которую он приносит. Он не уточнил, во сколько именно компании обходится поддержка Grok Bot, а также не пояснил, были ли снижены лимиты для подписчиков.

Сервис Grok Bot, представленный в августе 2026 года, доступен в рамках нескольких тарифных планов: от бесплатного до варианта стоимостью $200 в месяц. Тарифные планы предусматривает определённые лимиты на использование, которые обновляются еженедельно. Этот подход, применяемый как SpaceX, так и разработчиками других ИИ-агентов (например, Muse от компании Meta✴), призван обеспечить пользователям контроль расходов на использование ИИ-технологий и защитить их от поступления непомерно высоких счетов.

Во время недавней телефонной конференции, посвященной отчёту о финансовых результатам SpaceX за III квартал, Маск назвал Grok Bot самым быстрорастущим продуктом в своей практике. «Полагаю, в конечном итоге именно Grok Bot будет потреблять основную часть наших вычислительных мощностей, предназначенных для “суперинтеллекта”», — добавил он.

SpaceX тогда сообщила, что у Grok Bot насчитывается 800 тыс. платных еженедельных пользователей. При этом Маск отметил рост интенсивности использования Grok Bot каждым отдельным пользователем: «По мере того как Grok Bot становится полезнее, пользователи начинают обращаться к нему чаще — а не реже».

Признание Илона Маска в том, что Grok Bot «проедает» бюджет SpaceX, вызвало насмешки со стороны некоторых пользователей соцсети X. Миллиардеру сразу же напомнили ему недавние высказывания о том, что экономить деньги — «бессмысленно», поскольку стремительно приближается эпоха изобилия, создаваемого искусственным интеллектом.