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Apple может выпустить настольного робота с ИИ уже в 2027 году — он сможет включать свет и помогать искать предметы

Apple готовит настольного робота для дома с девятидюймовым экраном на подвижной роборуке, который сможет самостоятельно ориентироваться в помещении и выполнять определённые действия, связанные с бытом. Устройство может быть представлено в следующем году и получить название HomeView Ultra.

Источник изображений: Apple

Apple HomeView. Источник изображений: Apple

Амбициозный проект настольного домашнего робота под кодовым названием J595 появился в 2019 году. Изначально Apple планировала создать устройство преимущественно для видеозвонков, а подвижная рука должна была позволять экрану следовать за человеком по комнате. Однако впоследствии компания расширила первоначальные планы, сделав искусственный интеллект одной из основных составляющих разработки.

Согласно описанию проекта, робот получит камеру и датчики, с помощью которых сможет анализировать окружающую обстановку и самостоятельно выполнять некоторые действия. Например, он сможет включать свет при появлении человека в комнате или распознавать предметы, находящиеся поблизости. При этом система должна учитывать расположение объектов, чтобы не задевать их во время перемещения экрана. Сам робот перемещаться не будет.

Значительная часть аппаратной составляющей была готова ещё около двух лет назад, однако программное обеспечение и расширенный набор ИИ-функций пока задерживают выпуск. По сообщению The Information, стоимость HomeView Ultra ожидается на уровне $1000, хотя итоговая цена может оказаться выше из-за изменения цен на комплектующие.

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Теги: apple, ии, робототехника
apple, ии, робототехника
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