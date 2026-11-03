Nvidia решила отрезать Китай от зарубежных ИИ-мощностей — облачным провайдерам выставили жёсткое условие

Nvidia предписала своим партнёрам в сегменте центров обработки данных сократить долю услуг, предоставляемых китайским клиентам. Мера призвана ограничить возможности Китая в конкурентной борьбе с США в области искусственного интеллекта.

В последние месяцы крупнейший в мире производитель чипов уведомил своих предоставляющих облачные сервисы клиентов, что они должны оказывать на менее 51 % услуг компаниям, которые не связаны с Китаем. Ранее подобных ограничений не существовало. Эти требования были доведены до сведения клиентов в устной форме через сотрудников отдела продаж и региональные подразделения Nvidia — официальных документов на этот счёт компания не выпустила. Мера создаёт новую угрозу для перспектив китайских технологических компаний в области ИИ — Вашингтон стремится перекрыть им доступ к передовым американским ускорителям, в том числе через работу с зарубежными облачными платформами.

Ранее многие китайские организации прибегали к аренде таких мощностей для решения сложных задач в сфере ИИ, в том числе для обучения моделей. Новые правила распространяются на всех клиентов Nvidia, а не только на ЦОД в Азии. Требования касаются лишь будущих контрактов и не распространяются на действующие договоры. «ЦОД и облачная инфраструктура, созданные на базе американских чипов, выступают фундаментом, который необходим разработчикам моделей и приложений из США для конкуренции на мировом рынке. Установившаяся политика США поощряет использование американской инфраструктуры в облачных сервисах по всему миру, что способствует укреплению позиций США, их влияния и созданию рабочих мест в стране», — заявили в Nvidia.

США стремятся пресекать деятельность посредников, которые помогают формировать чёрный рынок ускорителей Nvidia в Китае, а также ограничить доступ китайских компаний к передовому оборудованию через зарубежные облачные сервисы. Соблюдать новые требования будет сложно, заявили в одной из сингапурских компаний, потому что найти достаточное число не связанных с Китаем компаний — непростая задача, и строгое соблюдение этих требований, «безусловно, нанесёт ущерб бизнесу».

Ужесточение политики Nvidia спровоцировало дефицит передовых вычислительных мощностей для китайских технологических компаний — известен случай, когда в октябре комплект ускорителей Nvidia B300 продали за 18,5 млн юаней ($2,8 млн) при официальной его цене на международном рынке в $600 тыс. Чипы B300 запрещены для продажи в Китай и относятся к числу передовых продуктов Nvidia; их используют, в частности, Anthropic и OpenAI.

В этом году Nvidia более чем вдвое сократила число азиатских клиентов, имеющих право на закупку её ускорителей и создала «белый список» организаций, прошедших строгие проверки на соответствие требованиям, призванным предотвратить попадание продукции в Китай. Это действительно помогло сократить объёмы поставок передовой продукции Nvidia в Китай по «серым» каналам, то есть контрабандой. А китайские технологические компании были вынуждены искать возможности арендовать вычислительные мощности у зарубежных облачных провайдеров.

На сегодняшний день США и Китай выступают крупнейшими потребителями вычислительных мощностей, а китайские технологические компании — главными клиентами ЦОД в Юго-Восточной Азии. Теперь из-за действий Nvidia операторам ЦОД вне США приходится в срочном порядке искать не связанных с Китаем клиентов. В противном случае им придётся сократить масштабы своей деятельности.