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Худшее ещё впереди: TeamGroup наметила пик дефицита памяти на 2027 год

Возможно, худший этап глобального дефицита памяти ещё впереди. Наиболее серьёзные перебои в цепочках поставок могут возникнуть в ближайшее время. В ходе квартальной отчётной конференции 2 ноября представители компании TeamGroup заявили, что пик дефицита памяти ожидается в период с четвертого квартала 2026 года по второй квартал 2027 года.

Источник изображения: TeamGrpoup

Источник изображения: TeamGrpoup

Крупнейшие производители памяти, такие как SK hynix, Samsung и Micron, уже законтрактовали весь объём продукции на 2027 год, заключив долгосрочные соглашения с клиентами. В результате приобрести память для других целей становится всё сложнее. По словам TeamGroup, может наступить момент, когда производителям купить чипы памяти будет невозможно — даже при наличии необходимых средств. В компании отмечают, что, хотя сейчас память ещё можно приобрести (пусть и по очень высокой цене), вскоре такая возможность может вовсе исчезнуть.

Даже несмотря на то, что китайские компании CXMT и YMTC обеспечивают около 10 % поставок на рынке памяти, этого недостаточно для удовлетворения спроса. Баланс между спросом и предложением, вероятно, будет достигнут не раньше второй половины 2028 года, а возможно, и позже.

В настоящее время основная часть продаж TeamGroup приходится на сегмент B2B (корпоративный сектор) — 64,6 %, тогда как на сегмент B2C (прямые продажи потребителям) приходятся лишь 35,4 %. Это кардинально отличается от показателей третьего квартала 2025 года, когда доля B2B составляла 24,6 %, а B2C — 75,4 %. Сегодня большая часть выручки поступает от компаний, занимающихся разработкой серверов для систем искусственного интеллекта, а не от традиционных потребительских закупок.

В октябре 2025 года контрактная цена на чипы DDR5 объёмом 16 Гбит составляла $8,7, а к сентябрю 2026 года она выросла примерно до $48. На спотовом рынке (при закупках вне рамок долгосрочных контрактов) цены ещё выше: они включают дополнительную наценку в размере 30–50 %.

В первом квартале 2027 года компания TeamGroup планирует открыть новый производственный объект в городе Синьбэй, на котором будут работать 1000 человек. На этот же период запланирован монтаж оборудования. По итогам третьего квартала консолидированная выручка компании составила 10,139 млрд тайваньских долларов (около $309,13 млн).

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Теги: дефицит, память, teamgroup
дефицит, память, teamgroup
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