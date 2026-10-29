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Дефицит памяти станет хуже в 2027 году, предсказала Samsung — и отчиталась о рекордной прибыли в $80,4 млрд

Samsung Electronics готова расширять производство памяти, но в следующем году её дефицит только усугубится. Долгосрочные соглашения заключены с десятью крупными клиентами, с таким же количеством заказчиков ведутся переговоры. Операционная прибыль полупроводникового подразделения Samsung в третьем квартале выросла в 15 раз до $79,7 млрд, а общая операционная прибыль достигла рекордных $80,4 млрд.

Источник изображения: Samsung Electronics

Источник изображений: Samsung Electronics

К концу октября Samsung Electronics смогла подвести окончательные итоги третьего квартала, и соответствующая отчётность позволила раскрыть дополнительные аспекты сложившейся на рынке полупроводниковых компонентов ситуации. Выручка компании в размере $124 млрд оказалась рекордной и примерно совпала с прогнозом аналитиков, увеличившись на 126,88 % в годовом сравнении и 14 % в последовательном.

Операционная прибыль выросла год к году почти в девять раз до $80,4 млрд. Этому достижению Samsung в своём пресс-релизе посвятила отдельный комментарий, отметив, что ей удалось стать первой технологической компании в мире, которая по итогам квартала получила более 100 трлн вон операционной прибыли. Соответствующий показатель по итогам третьего квартала в национальной валюте составил 107,4 трлн вон.

Подразделение Device Solutions (DS) увеличило выручку последовательно на 15 % до $110 млрд, но эта сумма оказалась чуть ниже ожиданий рынка. Операционная прибыль подразделения выросла в 15 раз до $79,7 млрд, а бизнес по производству памяти в его составе принёс Samsung рекордные выручку и операционную прибыль. Компания признаёт, что высокие темпы развития серверного рынка привели к росту рыночных цен во всех сегментах. Заметно выросли объёмы продаж HBM4, компания усиленно работала над удовлетворением спроса на серверные SSD.

В текущем квартале Samsung прогнозирует рост спроса на память для новых платформ на основе CPU и GPU, а на спрос в сегменте SSD на базе памяти типа QLC будет влиять распространение услуг, подразумевающих использование персональных ИИ-агентов. Экспансия бизнеса Samsung на рынке памяти сосредоточится на увеличении поставок HBM, DRAM, SSD и QLC. Долгосрочные соглашения на поставку памяти у Samsung заключены с 10 крупными клиентами, переговоры ведутся с ещё десятью.

Выручка от реализации HBM4 в третьем квартале более чем утроилась, данный тип памяти теперь формирует около 60 % всей выручки компании в сегменте HBM. Вся квота на 2027 год по HBM уже распродана, но крупные клиенты продолжают запрашивать дополнительные объёмы поставок.

В текущем году Samsung рассчитывает увеличить капитальные затраты на 62 % до $63 млрд, а в следующем году они тоже резко вырастут до рекордной величины. Подобная динамика призвана олицетворять стремление компании устранить дефицит памяти. При этом сам по себе этот дефицит имеет шансы усугубиться по сравнению с текущем годом, по словам представителей Samsung: «Растущий из-за ИИ спрос значительно превысит объёмы поставок в отрасли по сравнению с 2026 годом».

В текущем году более 90 % капитальных затрат Samsung будут направлены на развитие подразделения DS, которое, помимо прочего, отвечает за полупроводниковые компоненты. Оставшаяся часть суммы достанется подразделению SDC, которое выпускает дисплеи. Эти средства понадобятся ему главным образом для модернизации существующих производственных линий.

В составе полупроводникового бизнеса подразделение LSI смогло продемонстрировать рост своей выручки в третьем квартале благодаря массовому выпуску чипов с высокой степенью интеграции (SoC) и датчиков изображений для моделей, представленных во втором полугодии. Бизнес по производству заказных SoC подключился к новым проектам с участием новых клиентов. В текущем квартале подразделение LSI рассчитывает сохранить стабильные объёмы производства флагманских SoC и датчиков изображения с разрешением 200 Мп. В следующем году LSI собирается нарастить объёмы продаж флагманских SoC и укрепить взаимоотношения с заказчиками, для которых сможет создавать кастомные решения. Компания также попытается продвинуть свои передовые датчики изображений за пределами рынка мобильных устройств.

Бизнес Samsung по контрактному производству чипов (Foundry) в прошлом квартале значительно улучшил выручку и доходы благодаря росту объёмов выпуска базовых кристаллов для памяти типа HBM и расширению производства чипов по передовым литографическим нормам. Круг клиентов Samsung в сегменте высокопроизводительных вычислений, которые заказывали выпуск продукции по 2-нм технологии, продолжил расширяться, в нём были замечены крупные гиперскейлеры. В четвёртом квартале контрактный бизнес Samsung рассчитывает увеличить выручку на двузначную величину в процентах, а также улучшить доходность благодаря новым мобильным продуктам, массовому выпуску 4-нм NPU и расширению объёмов продаж продукции в сегменте памяти.

В следующем году Samsung собирается при помощи производства чипов на новом предприятии в техасском Тейлоре усилить свои возможности по поставкам на мировой рынок. Кроме того, выручка на этом направлении будет расти благодаря 4-нм и 2-нм техпроцессам, спрос на которые со стороны сегмента высокопроизводительных вычислений и ИИ будет оставаться высоким.

Подразделение Samsung Display Corporation (SDC) получило в третьем квартале около $6 млрд выручки и $823 млн операционной прибыли. В сегменте дисплеев малого и среднего размера доходы выросли благодаря дорогим моделям мобильных устройств, а в крупном типоразмере поддержку оказал рост выручки в сегменте игровых мониторов. В текущем квартале сезонный рост спроса мог бы повлиять положительно, но на доходности бизнеса это скажется слабо из-за «внешних факторов». В 2027 году Samsung Display намерена увеличить долю премиальных дисплеев, включая панели для складных смартфонов, и повысить прибыльность бизнеса крупных дисплеев за счёт продукции с высокой добавленной стоимостью

Продажа мобильных устройств (MX) и сетевых компонентов в совокупности принесла Samsung по итогам третьего квартала $28,2 млрд выручки, но операционные убытки составили $449 млн. В текущем квартале подразделение MX собирается увеличить продажи благодаря поставкам смартфонов Galaxy S26, Galaxy Z Fold8 Ultra и Z Fold8, а также новых продуктов для экосистемы. В следующем году MX собирается сохранить лидерство в мобильном сегменте, опираясь на три стратегических приоритета. Во-первых, будет улучшен ассортимент моделей с упором на флагманские решения. Во-вторых, привлекательность продуктов будет повышена за счёт улучшения аппаратных характеристик и инновационных формфакторов. В-третьих, снижение прибыли Samsung в этом сегменте постарается минимизировать.

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Теги: samsung, samsung electronics, финансы, производство микросхем, аналитика
samsung, samsung electronics, финансы, производство микросхем, аналитика
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