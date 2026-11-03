Эмулятор PlayStation 3 избавился от «черных экранов» — а 80 % игр полноценно работают на ПК

Разработчики эмулятора PlayStation 3 для ПК под названием RPCS3 сообщили о новом достижении: в базе совместимости больше не осталось игр, которые при запуске показывают только черный экран. Кроме того, доля проектов, доступных для полноценного прохождения на ПК, достигла 80 % от общего числа проверенных игр.

Последним проектом в категории Loadable оставался авиасимулятор Tom Clancy's H.A.W.X. 2. После исправления ошибки в эмуляции сопроцессоров SPU игра получила статус Ingame, рассказали в команде.

Исправление подготовил участник проекта под псевдонимом Yahfz. Проблема была связана с неточной эмуляцией загрузчика потоков SPU. Теперь RPCS3 воспроизводит работу загрузчика и параметры, которые ядро операционной системы PlayStation 3 (LV2) записывает в локальную память SPU при запуске группы потоков. Это позволило устранить повреждение данных загрузчика, из-за которого Tom Clancy's H.A.W.X. 2 не могла перейти к игровому процессу.

Однако переход в категорию Ingame не означает, что авиасимулятор теперь можно пройти без проблем. Такой статус присваивается проектам, в которых удается начать игру, но ошибки графики, сбои или недостаточная производительность могут помешать дальнейшему прохождению. Полностью совместимые игры относятся к категории Playable.

Еще 21 октября команда RPCS3 объявила, что доля проектов со статусом Playable достигла 80 %. Для сравнения, в июле этот показатель составлял 75 %. Повысить совместимость помогли улучшения эмуляции центрального и графического процессоров PlayStation 3, а также поддержка контроллеров PlayStation Move.

Большинство оставшихся игр находятся в категории Ingame. Еще около 22 проектов имеют статус Intro — они запускаются, но не позволяют перейти к полноценному игровому процессу. Среди них встречаются игры с поддержкой PlayStation Move и многопользовательские проекты.

Разработчикам предстоит устранить оставшиеся проблемы совместимости. Статистика RPCS3 также не охватывает некоторые игры, рассчитанные исключительно на сетевой режим, поэтому отсутствие проектов в категории Loadable не означает поддержку абсолютно всей библиотеки PlayStation 3.