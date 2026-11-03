Каждый пятый американец променял бы секс на ранний доступ к GTA VI

Горячо ожидаемый криминальный боевик с открытым миром GTA VI от британской студии Rockstar Games выйдет уже совсем скоро. На какую жертву вы были бы готовы пойти, чтобы сыграть в него ещё раньше?

Издание Unwind Media провело опрос среди 1509 американцев насчёт их отношения к GTA VI. Подавляющее большинство респондентов (1347 человек, или 89,2 %) ответили, что планируют или хотят купить GTA VI.

Как подметили журналисты IGN, наиболее интересные ответы участников опроса Unwind Media касаются перспективы сыграть в GTA VI на неделю раньше, но ценой отказа от чего-то дорогого сердцу.

Больше половины фанатов (63 %) готовы бросить приложения для знакомств, 53 % — пить, 43 % — курить, 42 % — сидеть в соцсетях, 41 % — употреблять фастфуд, 33 % — кофе и 31 % — стриминговые сервисы.

Каждый пятый американец (21 %) также был бы согласен на месяц приостановить половую жизнь, чтобы сыграть в GTA VI на неделю раньше. Среди предзаказавших игру показатель вырос до 32 %.

События GTA VI развернутся в как никогда большом и отзывчивом открытом мире. По сюжету преступники Джейсон Дюваль и Лусия Каминос в попытке заработать лёгкие деньги оказались втянуты в криминальный заговор.

GTA VI поступит в продажу 19 ноября для PS5, Xbox Series X и S, а до ПК, по слухам, доберётся в первом квартале 2027 года. Предзагрузка стартует 10 ноября — размер игры на консолях составит до 212 Гбайт.