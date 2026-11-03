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Intel перестанет выпускать девять мобильных процессоров Core Ultra 200 — но на пенсию их не отправят

Intel выпустила уведомление об изменении продукта (PCN), согласно которому компания с мая 2027 года перестанет принимать от клиентов стандартные коммерческие заказы на выпуск девяти мобильных процессоров серии Core Ultra 200. Последние поставки этих чипов намечены на ноябрь того же года. Однако это не означает полного прекращения их производства.

Источник изображений: Intel

Источник изображений: Intel

Согласно уведомлению, опубликованному 2 ноября, Intel переводит эти процессоры из категории стандартных продуктов (Intel Architecture) в категорию встраиваемых решений (Intel Embedded Architecture). Это означает, что чипы по-прежнему будут доступны для использования во встраиваемых системах, включая промышленное оборудование, сетевые устройства, системы хранения данных и аппаратуру для периферийных вычислений. На клиентов, использующих данные процессоры в рамках существующих соглашений о поставках для встраиваемых систем, эти изменения не повлияют.

Изменения затрагивают пять процессоров серии Core Ultra 200H и четыре модели серии Core Ultra 200U с пониженным энергопотреблением:

  • Core Ultra 5 H: 225H, 235H;
  • Core Ultra 7 H: 255H, 265H;
  • Core Ultra 9 H: 285H;
  • Core Ultra 5 U: 225U, 235U;
  • Core Ultra 7 U: 255U, 265U.

Речь идет о мобильных чипах, предназначенных для ноутбуков и компактных вычислительных систем. В уведомлении Intel не упоминаются процессоры серий Core Ultra 200HX и Core Ultra 200V.

Intel установила 21 мая 2027 года в качестве последней даты для размещения стандартных заказов. Начиная с этого момента, все заказы (как новые, так и уже оформленные) станут окончательными. Их нельзя будет отменить или вернуть. Последние поставки на стандартных коммерческих условиях запланированы на 19 ноября 2027 года. После этой даты ко всем клиентам будут применяться ценовые и договорные условия, предусмотренные для встраиваемых решений Intel. Ранее действовавшие скидки также утратят силу.

Для рядовых потребителей в ближайшее время ничего не меняется.

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Теги: intel, core ultra 200h, core ultra 200u, процессоры, производство
intel, core ultra 200h, core ultra 200u, процессоры, производство
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