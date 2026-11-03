Продажи полупроводников в мире взлетели на 24 % за квартал и достигли рекордных $517,7 млрд

Объём мировых продаж полупроводников в третьем квартале 2026 года составил $517,7 млрд, что на 24,1 % больше по сравнению со вторым кварталом 2026 года. Об этом говорится в свежем отчёте Ассоциации полупроводниковой промышленности (SIA).

В региональном разрезе объём продаж в сентябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос в Северной и Южной Америке (на 191,7 %), Азиатско-Тихоокеанском регионе (включая прочие страны — на 141,4 %), Китае (на 124,9 %), Европе (на 102,5 %) и Японии (на 73,4 %).

При сравнении с предыдущим месяцем (августом 2026 года) продажи в сентябре увеличились в Северной и Южной Америке (на 11,0 %), Японии (на 8,7 %), Европе (на 8,1 %), Азиатско-Тихоокеанском регионе (включая прочие страны — на 6,9 %) и Китае (на 4,2 %).

«Мировой рынок чипов продемонстрировал значительный рост в течение третьего квартала текущего года. Объём глобальных продаж увеличивался более чем на 20 % по сравнению с предыдущим кварталом — и так происходит уже третий квартал подряд. Показатели продаж полупроводников в годовом исчислении остаются высокими на всех ключевых региональных рынках, что подчеркивает глобальный охват отрасли и её незаменимую роль в стимулировании инноваций, повышении производительности и укреплении экономической конкурентоспособности», — прокомментировал президент и генеральный директор SIA Майкл Роббинс (Michael Robbins).