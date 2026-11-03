Сегодня 03 ноября 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Продажи полупроводников в мире взлетели ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Продажи полупроводников в мире взлетели на 24 % за квартал и достигли рекордных $517,7 млрд

Объём мировых продаж полупроводников в третьем квартале 2026 года составил $517,7 млрд, что на 24,1 % больше по сравнению со вторым кварталом 2026 года. Об этом говорится в свежем отчёте Ассоциации полупроводниковой промышленности (SIA).

Источник изображения: Samsung Electronics

Источник изображения: Samsung Electronics

В региональном разрезе объём продаж в сентябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос в Северной и Южной Америке (на 191,7 %), Азиатско-Тихоокеанском регионе (включая прочие страны — на 141,4 %), Китае (на 124,9 %), Европе (на 102,5 %) и Японии (на 73,4 %).

При сравнении с предыдущим месяцем (августом 2026 года) продажи в сентябре увеличились в Северной и Южной Америке (на 11,0 %), Японии (на 8,7 %), Европе (на 8,1 %), Азиатско-Тихоокеанском регионе (включая прочие страны — на 6,9 %) и Китае (на 4,2 %).

Источник изображения: TechPowerUp

Источник изображения: TechPowerUp

«Мировой рынок чипов продемонстрировал значительный рост в течение третьего квартала текущего года. Объём глобальных продаж увеличивался более чем на 20 % по сравнению с предыдущим кварталом — и так происходит уже третий квартал подряд. Показатели продаж полупроводников в годовом исчислении остаются высокими на всех ключевых региональных рынках, что подчеркивает глобальный охват отрасли и её незаменимую роль в стимулировании инноваций, повышении производительности и укреплении экономической конкурентоспособности», — прокомментировал президент и генеральный директор SIA Майкл Роббинс (Michael Robbins).

Было интересно? Скажите об этом Google, чтобы чаще получать ссылки на наши новости про технологии и рынок it

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
ЕС выделит €319 млн на запуск первого в мире массового производства GaN-чипов на 300-мм пластинах
Найден полупроводник, который может помочь решить одну из главных проблем солнечных панелей
TSMC может поднять цены на упаковку ИИ-чипов на 20 % — спрос опережает производство
Худшее ещё впереди: TeamGroup наметила пик дефицита памяти на 2027 год
Разработчик амбициозного 1024-ядерного суперчипа Tachyum Prodigy подал на банкротство
Marvell решила объединить чипы и оптику — ради этого она покупает Lumentum за $80 млрд
Материалы по теме
ЕС выделит €319 млн на запуск первого в мире массового производства GaN-чипов на 300-мм пластинах

ЕС выделит €319 млн на запуск первого в мире массового производства GaN-чипов на 300-мм пластинах

Найден полупроводник, который может помочь решить одну из главных проблем солнечных панелей

Найден полупроводник, который может помочь решить одну из главных проблем солнечных панелей

TSMC может поднять цены на упаковку ИИ-чипов на 20 % — спрос опережает производство

TSMC может поднять цены на упаковку ИИ-чипов на 20 % — спрос опережает производство

Худшее ещё впереди: TeamGroup наметила пик дефицита памяти на 2027 год

Худшее ещё впереди: TeamGroup наметила пик дефицита памяти на 2027 год

Разработчик амбициозного 1024-ядерного суперчипа Tachyum Prodigy подал на банкротство

Разработчик амбициозного 1024-ядерного суперчипа Tachyum Prodigy подал на банкротство

Marvell решила объединить чипы и оптику — ради этого она покупает Lumentum за $80 млрд

Marvell решила объединить чипы и оптику — ради этого она покупает Lumentum за $80 млрд

Теги: полупроводники, аналитика, анализ рынка
полупроводники, аналитика, анализ рынка
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 3DNews

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Соцсети Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Промышленный терминатор: в Китае создали четырёхметрового андроида, который способен поднять полтонны
Обычный смартфон смог переключиться с наземной вышки на спутник, не прерывая звонок
Дорогую HBM3E стали устанавливать на дешёвые процессоры ради контрабанды в Китай
«Сможем воплотить в игре все наши идеи и мечты»: душевный симулятор деревенского водителя «Заря» нашёл издателя
Anthropic набрала долговых обязательств почти на $900 млрд ради ИИ — и снова ушла в убыток
Stronghold 4 сбежала от GTA VI и Warhammer 40,000: Dawn of War 4 — ранний доступ амбициозной стратегии перенесли на четыре месяца 15 мин.
Microsoft открыла Windows 11 26H2 для большинства совместимых ПК — обновиться можно даже с Windows 10 25 мин.
Четыре крупнейших гиперскейлера займут ещё $131 млрд на развитие ИИ-инфраструктуры 33 мин.
Хостинг-провайдер Beget подтвердил потерю данных клиентов после атаки 35 мин.
Microsoft ускорила Windows 11 на ПК с 8 Гбайт памяти — многозадачность стала быстрее на 40 % 43 мин.
Фальшивое собеседование стоило Binance $6,3 млрд: хакеры взломали биржу через разработчика 3 ч.
Каждый пятый американец променял бы секс на ранний доступ к GTA VI 3 ч.
Эмулятор PlayStation 3 избавился от «черных экранов» — а 80 % игр полноценно работают на ПК 3 ч.
Bethesda раскрыла полное название шестых «Свитков» — первый за восемь лет новый тизер The Elder Scrolls VI: Sentinel 4 ч.
Apple ограничит доступ детей к дейтинговым приложениям и романтическим ИИ-ботам 4 ч.
Самая дикая консоль: представлена полутораметровая Xbox Series X-BITE в виде аллигатора 20 мин.
Продажи полупроводников в мире взлетели на 24 % за квартал и достигли рекордных $517,7 млрд 58 мин.
Intel перестанет выпускать девять мобильных процессоров Core Ultra 200 — но на пенсию их не отправят 2 ч.
Учёные заставили бактерии размножаться ради решения сложных задач 2 ч.
Худшее ещё впереди: TeamGroup наметила пик дефицита памяти на 2027 год 4 ч.
Жидкостное охлаждение с RGB и батарея на 8400 мА·ч: геймерский смартфон RedMagic 12 Pro вышел на мировой рынок за $949 4 ч.
Умные очки с Linux, сторонним ПО и сменными батареями: Raven представила Prism 1 5 ч.
NVIDIA ограничила сотрудничество облачных провайдеров с Китаем 6 ч.
Asus представила «задушенную» Radeon RX 9060 XT LP в компактной коробочке 7 ч.
Tachyum, разработчик «бумажного» суперпроцессора Prodigy, инициировал банкротство 7 ч.