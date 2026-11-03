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Microsoft ускорила Windows 11 на ПК с 8 Гбайт памяти — многозадачность стала быстрее на 40 %

Microsoft сообщила об ускорении Windows 11 на компьютерах с 8 Гбайт оперативной памяти. По результатам внутренних тестов, отдельные операции стали выполняться до 20 % быстрее, а многозадачная работа до 40 % быстрее. Изменения связаны с оптимизацией управления памятью, сокращением фоновой нагрузки и уменьшением потребления ресурсов приложениями.

Источник изображения: Microsof

Источник изображения: Microsof

Одним из ключевых улучшений, как указано в блоге компании, стала переработка механизма сжатия данных в оперативной памяти. Теперь Windows 11 может удерживать в ОЗУ до 2 Гбайт дополнительной активной информации, которая раньше перемещалась на накопитель, благодаря чему ранее открытые приложения и вкладки браузера реже перезагружаются при возвращении к ним.

Также Microsoft изменила распределение системных ресурсов при выполнении пользовательских действий. Когда пользователь открывает меню «Пуск», выполняет поиск, запускает «Параметры», «Ножницы» или «Проводник», система временно отдаёт приоритет этим операциям, ограничивая фоновые процессы, включая индексацию поиска. Кроме того, браузер Edge теперь может запускаться на 33 % быстрее, а Microsoft Teams благодаря режиму Efficiency Mode сокращает время запуска до 20 %.

Оптимизация затронула и потребление памяти приложениями. В ходе многозадачных тестов Microsoft удалось сократить прирост объёма выделенной памяти в Edge и Microsoft 365 до 900 Мбайт. Непосредственно на приложения Word, PowerPoint, Excel и Outlook приходится около 360 Мбайт экономии, а виджеты на компьютерах с 8 Гбайт ОЗУ и менее теперь загружаются только при открытии, освобождая примерно 200 Мбайт. В Microsoft Edge неактивные вкладки по умолчанию переходят в спящий режим через 15 минут вместо прежних двух часов.

Для проверки результатов компания использовала более 20 000 компьютеров. В одном из сценариев тестировщики одновременно открывали 20 вкладок Edge, видео в разрешении 4K, объёмные документы Word, PowerPoint и Excel, а также Outlook и «Проводник». На компьютере с 8 Гбайт ОЗУ выполнение этой последовательности действий заняло на 40 % меньше времени по сравнению с январскими сборками Windows 11 2026 года. Однако Microsoft подчёркивает, что для ресурсоёмких задач, включая 3D-моделирование и профессиональный видеомонтаж, по-прежнему рекомендуется не менее 16 Гбайт оперативной памяти.

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Теги: microsoft, windows 11
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