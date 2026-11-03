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Stronghold 4 сбежала от GTA VI и Warhammer 40,000: Dawn of War 4 — ранний доступ амбициозной стратегии перенесли на четыре месяца

Амбициозная средневековая стратегия Stronghold 4 от британской Firefly Studios (принадлежит Devolver Digital) должна была заступить в ранний доступ уже через месяц, но история не знает сослагательного наклонения.

Источник изображений: Firefly Studios

Источник изображений: Firefly Studios

Напомним, Stronghold 4 была представлена прошедшим летом. Не далее как в первой половине октября Firefly Studios объявила, что ранний доступ откроется уже 7 декабря 2026 года, однако с тех пор планы изменились.

Как стало известно, теперь старт раннего доступа Stronghold 4 готовится лишь 20 апреля 2027 года, то есть на четыре месяца позже обещанного. Анонс сопровождался обращением главы Firefly Studios Ника Таннахилла (Nick Tannahill).

По словам Таннахилла, решение о переносе было непростым, но однозначно правильным. Команда настроена выпустить максимально отполированную игру, и дополнительное время поможет с достижением этой цели.

В ролике Таннахилл назвал четыре преимущества выхода Stronghold 4 в апреле:

  • возможность дополнительно отполировать и откалибровать игру;
  • возможность избежать столкновения с GTA VI (19 ноября) и Warhammer 40,000: Dawn of War 4 (3 декабря);
  • возможность добавить в игру экономическую кампанию (и не только) уже на старте раннего доступа;
  • возможность лучше продемонстрировать игру в преддверии релиза.

«Приносим извинения тому одному игроку, который был очень рад выходу игры в его день рождения. Придётся тебе теперь устроить себе второй день рождения 20 апреля», — предложил Таннахилл.

Stronghold 4 создаётся эксклюзивно для Steam. Обещают кампанию на 22 миссии, свободное строительство, режим схваток с восемью ИИ-оппонентами, подборку боевых сценариев, графику на Unreal Engine 5 и перевод на русский.

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Теги: stronghold 4, firefly studios, devolver digital, стратегия
stronghold 4, firefly studios, devolver digital, стратегия
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