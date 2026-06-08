Сегодня 08 июня 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Стратегия Суровая средневековая Англия, возвращени...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Суровая средневековая Англия, возвращение к корням и Unreal Engine 5: анонсирована Stronghold 4

Вслед за недавним тизером разработчики из британской Firefly Studios официально представили Stronghold 4 — продолжение своей прославленной франшизы средневековых стратегий в реальном времени.

Источник изображений: Firefly Studios

Источник изображений: Firefly Studios

Stronghold 4 позиционируется как сюжетный приквел серии (события развернутся до самой первой части) и возвращение к корням — средневековая Англия, детальная симуляция жизни замка, реалистичность и неповторимая атмосфера.

В центре истории — простой пастух Пенрин из Уэтела, чья размеренная жизнь рушится в одночасье. Игрокам предстоит отправиться навстречу судьбе, раскрыть потенциал скромного крестьянина и привести его к рыцарскому титулу.

Скриншоты
Смотреть все изображения (6)
Смотреть все
изображения (6)

Кинематографичная сюжетная кампания предложит 22 миссии, новых и уже хорошо знакомых персонажей. В озвучке приняли участие звёзды Baldur’s Gate 3, Clair Obscur: Expedition 33 и Kingdom Come: Deliverance 2.

Обещают реалистичные механики (снег замедляет рост урожая, дожди снижают дальность стрельбы), улучшенную систему средневековой войны, самые масштабные карты в истории серии, графику на Unreal Engine 5 и перевод на русский.

Пользователи в комментариях к анонсирующему трейлеру Stronghold 4 остались в восторге от новой части и удивились повторению истории. «Сначала "Готика", теперь Stronghold. На дворе что, в 2001 год?» — задаётся вопросом vaenar9329.

Ранний доступ Stronghold 4 стартует в 2026 году на ПК (Steam) с сюжетной кампанией, свободным режимом и офлайновым режимом сражений. Мультиплеер, экономическую кампанию и кооператив добавят позже. Демоверсия выйдет 23 июня.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Премьера геймплея и дата выхода Star Wars Zero Company — тактической стратегии от ветеранов XCOM
«Магия современных веб-технологий»: энтузиасты реализовали мультиплеер классической Warсraft III: The Frozen Throne в браузере
Астрологи в восторге: новый патч для Heroes of Might & Magic: Olden Era починил понедельники
Следующая часть Hellblade получила короткое название Senua — это полноценный приключенческий экшен
Владельцы PS5 останутся без Clockwork Revolution — стимпанковая RPG от создателей Wasteland оказалась новым эксклюзивом Xbox
Первое и последнее сюжетное дополнение к Doom: The Dark Ages вышло из тени — геймплей и дата выхода «Откровений»
Теги: stronghold 4, firefly studios, стратегия
stronghold 4, firefly studios, стратегия
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Первое и последнее сюжетное дополнение к Doom: The Dark Ages вышло из тени — геймплей и дата выхода «Откровений»
Постапокалиптический шутер Metro 2039 выйдет в феврале 2027 года — новый геймплейный трейлер
ASML стала самой дорогой компанией в истории Европы — капитализация достигла $674 млрд
Чипсет AMD B650 превратили в плату расширения, которая добавит в любой ПК четыре слота M2, 11 портов USB и OCuLink
Анонсирована Guild Wars 3 — масштабная многопользовательская ролевая игра, которая впервые в истории серии выйдет на консолях
Следующая часть Hellblade получила короткое название Senua — это полноценный приключенческий экшен 10 ч.
Владельцы PS5 останутся без Clockwork Revolution — стимпанковая RPG от создателей Wasteland оказалась новым эксклюзивом Xbox 12 ч.
Atlus подтвердила дату выхода Persona 4 Revival и анонсировала Persona 6 13 ч.
Gears of War: E-Day выйдет 6 октября на PC и Xbox, но не на PS5 — экшен будет консольным эксклюзивом Microsoft 13 ч.
Новый трейлер раскрыл дату выхода Fable, в том числе на PS5 13 ч.
OpenAI добавила ChatGPT режим блокировки для защиты от промпт-инъекций 23 ч.
«Новая брутальная глава»: научно-фантастический хоррор Cronos: The New Dawn получит осенью дополнение Lazarus 24 ч.
«С возвращением, Mass Effect»: 20 минут геймплея ролевого боевика Exodus впечатлили фанатов 07-06 00:39
Новая статья: Mina the Hollower — восьмибитный алмаз. Рецензия 07-06 00:04
Новая статья: Gamesblender № 779: God of War про жену Кратоса, дата выхода Control Resonant и перенос Fable 06-06 23:31
FirstVDS запустил vGPU-серверы на базе NVIDIA L40S и сравнил их с физическими GPU в реальных тестах 25 мин.
Huawei начнёт поставлять передовые ИИ-ускорители Ascend 950DT уже в августе 2 ч.
Глава Nvidia призвал не бояться наблюдаемого обвала на рынке акций и покупать их по низким ценам 3 ч.
Nvidia и SK hynix подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве 5 ч.
Новый рекорд разгона памяти DDR5-13556 был достигнут на выставке Computex 2026 6 ч.
Новая статья: Ryzen и DDR5-6000 на чипах Samsung — G.Skill даёт добро 10 ч.
МИФИ и «Росатом» разработают малые ядерные реакторы для дата-центров 23 ч.
Одноплатный компьютер Radxa Dragon Q8B получил чип Snapdragon 8cx Gen3 и два порта 2.5GbE 24 ч.
У Rutube появится первый собственный ЦОД стоимостью до 5–7 млрд рублей 24 ч.
15 тыс. ампер на стойку: Molex представила шину питания с многоканальным жидкостным охлаждением для ИИ ЦОД 24 ч.