Суровая средневековая Англия, возвращение к корням и Unreal Engine 5: анонсирована Stronghold 4

Вслед за недавним тизером разработчики из британской Firefly Studios официально представили Stronghold 4 — продолжение своей прославленной франшизы средневековых стратегий в реальном времени.

Stronghold 4 позиционируется как сюжетный приквел серии (события развернутся до самой первой части) и возвращение к корням — средневековая Англия, детальная симуляция жизни замка, реалистичность и неповторимая атмосфера.

В центре истории — простой пастух Пенрин из Уэтела, чья размеренная жизнь рушится в одночасье. Игрокам предстоит отправиться навстречу судьбе, раскрыть потенциал скромного крестьянина и привести его к рыцарскому титулу.

Скриншоты

Кинематографичная сюжетная кампания предложит 22 миссии, новых и уже хорошо знакомых персонажей. В озвучке приняли участие звёзды Baldur’s Gate 3, Clair Obscur: Expedition 33 и Kingdom Come: Deliverance 2.

Обещают реалистичные механики (снег замедляет рост урожая, дожди снижают дальность стрельбы), улучшенную систему средневековой войны, самые масштабные карты в истории серии, графику на Unreal Engine 5 и перевод на русский.

Пользователи в комментариях к анонсирующему трейлеру Stronghold 4 остались в восторге от новой части и удивились повторению истории. «Сначала "Готика", теперь Stronghold. На дворе что, в 2001 год?» — задаётся вопросом vaenar9329.

Ранний доступ Stronghold 4 стартует в 2026 году на ПК (Steam) с сюжетной кампанией, свободным режимом и офлайновым режимом сражений. Мультиплеер, экономическую кампанию и кооператив добавят позже. Демоверсия выйдет 23 июня.