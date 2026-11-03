Самая дикая консоль: представлена полутораметровая Xbox Series X-BITE в виде аллигатора

Microsoft представила необычную модификацию игровой консоли Xbox Series X под названием Series X-BITE, выполненную в виде аллигатора, проглотившего приставку целиком. Несмотря на то, что экземпляр «проглочен», он сохранил работоспособность и будет разыгран среди участников рекламной акции компании.

Искусственный аллигатор длиной более 1,5 м оснащён встроенной Xbox Series X, которую можно увидеть через подсвеченный логотип Xbox Nexus на корпусе. Дополняет конструкцию беспроводной контроллер Xbox с имитацией следов укусов, расположенный между челюстями рептилии. Глаза аллигатора получили зелёные радужки в фирменном цвете Xbox и зрачки, стилизованные под логотип Nexus.

За изготовление Series X-BITE отвечала студия John Nolan Studio, специализирующаяся на создании аниматронных существ (роботизированные устройства) и кинематографических декораций. Ранее её специалисты работали над проектами «Ведьмак», «Мир юрского периода: Господство» и готовящимся сериалом «Гарри Поттер» от HBO. При создании необычной консоли использовались 3D-моделирование, скульптурная обработка и изготовление отдельных элементов вручную.

Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на официальный аккаунт Xbox в X, Instagram✴ или TikTok, сделать репост специальной публикации и вручную добавить хештег #XbiteSweepstakes. Аккаунт участника должен оставаться открытым, а потенциальному победителю предоставят 48 часов на подтверждение получения приза. Розыгрыш продлится с 3 по 10 ноября 2026 года и доступен только совершеннолетним жителям 50 американских штатов и округа Колумбия.

Microsoft уточняет, что при изготовлении конструкции настоящие аллигаторы не использовались.