BYD впервые вошла в пятёрку крупнейших автопроизводителей мира — китайцы вышибли Renault–Nissan–Mitsubishi

Китайская BYD впервые вошла в пятёрку крупнейших автопроизводителей мира по итогам третьего квартала 2026 года, обойдя альянс Renault–Nissan–Mitsubishi. Компания продала 1,32 млн автомобилей, увеличив результат на 18,7 % в годовом выражении. Одновременно Hyundai Motor Group поднялась на третье место.

Лидером рейтинга осталась Toyota Group с результатом 2,74 млн автомобилей. Вторую позицию, согласно данным опубликованным The Korea Herald, заняла Volkswagen Group, продавшая 1,89 млн машин, тогда как Hyundai Motor Group достигла отметки 1,76 млн. Отрыв корейского концерна от Volkswagen сократился примерно до 125 тысяч автомобилей.

Главным фактором успеха BYD стало расширение зарубежных поставок на фоне усиления конкуренции в Китае. За квартал экспорт компании вырос на 137 % и достиг 551 тысяч автомобилей, составив около 42 % всех продаж. Таким образом, рост поставок за рубеж позволил BYD увеличить общие продажи, несмотря на усиление конкуренции на внутреннем рынке.

Позиции крупнейших мировых автопроизводителей, напротив, оказались под давлением китайского рынка. Поставки Volkswagen в Китае сократились на 38,5 %, до 406 тысяч автомобилей, тогда как продажи Toyota в сентябре упали на 19,7 %, продолжив снижение восьмой месяц подряд. В объединении Renault–Nissan–Mitsubishi Alliance (прежде известный как Renault–Nissan) квартальные продажи уменьшились на 11,1 %, а Nissan потеряла 61,6 % продаж в Китае.

Внутри Hyundai Motor Group результаты оказались неоднозначными: Kia увеличила продажи на 6,9 %, до 829 тысяч автомобилей, а Hyundai Motor сократила их на 10,1 %, до 931 тысяч. На производственные показатели последней повлияли забастовки на предприятиях в Южной Корее, а также снижение продаж в Европе и Китае. General Motors заняла следующую позицию среди крупнейших производителей с результатом 1,03 млн машин, увеличив продажи на 5,2 %.