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Hyundai полностью выкупит Boston Dynamics у SoftBank

Hyundai Motor Group выкупит оставшуюся долю акций Boston Dynamics (9,65 %) у SoftBank за $325 млн, став тем самым владельцем 100 % активов компании, занимающейся робототехникой. Ожидается, что одобрение сделки состоится 22 июня, пишет Startup Fortune. Сделка завершается в момент начала коммерческого внедрения человекоподобного робота Atlas от Boston Dynamics и усиления конкуренции на рынке человекоподобных роботов, где также представлены гуманоидные роботы Tesla Optimus и Figure AI.

Источник изображения: bostondynamics.com

Источник изображения: bostondynamics.com

Hyundai приобрела контрольный пакет акций Boston Dynamics ещё в 2021 году. Тогда за 80 % акций Boston Dynamics компания заплатила около $880 млн. Все активы Boston Dynamics на тот момент оценивались примерно в $1,1 млрд. Компания SoftBank приобрела Boston Dynamics у Alphabet в 2017 году, после того как Google купила лабораторию робототехники в 2013 году.

На выставке CES в Лас-Вегасе 5 января 2026 года Hyundai и Boston Dynamics продемонстрировали коммерческую версию человекоподобного робота Atlas. Как сообщали СМИ, робот в натуральную величину встал, походил по сцене и управлялся дистанционно во время демонстрации. Ключевой деталью презентации был не показ самого робота, а анонс планов его коммерческого развёртывания. Ожидается, что серийная версия Atlas начнёт работу на заводе Hyundai по производству электромобилей в штате Джорджия, США, к 2028 году.

Boston Dynamics годами занимается разработкой роботов. Их первой коммерчески доступной моделью стал четвероногий робопёс Spot, который сегодня применяется на различных предприятиях по всему миру для мониторинга и инспектирования производства. Перед роботом Atlas будут стоять более серьёзные задачи, поскольку подобные человекоподобные роботы должны доказать свою состоятельность там, где уже существует традиционная автоматизация. В начале года генеральный директор Boston Dynamics Роберт Плейтер (Robert Playter) заявил, что роботу Atlas потребуется научиться осваивать новые заводские задачи за день–два и достичь 99,9 % надёжности, прежде чем он сможет быть действительно полезен на производстве.

Как отмечает Startup Fortune, преимущество Boston Dynamics в том, что ей не нужно искать себе первого клиента, им органично станет материнская компания. Изначально Hyundai собирается использовать Atlas для сортировки деталей на заводе Metaplant в Джорджии, а к 2030 году — применять его в более сложных операциях. Немаловажную роль здесь также играет цепочка поставок. Hyundai Mobis, подразделение группы по производству компонентов, связано с производством приводов для Atlas, что позволяет держать одну из важнейших аппаратных систем робота ближе к собственной промышленной базе.

Конкуренты Boston Dynamics и Hyundai не стоят на месте. Компания Tesla переориентировала часть своего производства на заводе во Фримонте на выпуск человекоподобных роботов Optimus. Американская Figure AI внедрила гуманоидных роботов в заводские испытания BMW. А китайская Unitree наладила выпуск более дешёвых гуманоидных моделей. Однако текущая задача Boston Dynamics и Hyundai состоит не в конкуренции с указанными компаниями, а в развёртывании Atlas на заводах самой Hyundai.

SoftBank решила выйти из доли Boston Dynamics чтобы перенаправить капитал на инвестиции в OpenAI, в которую она уже вложила $41 млрд. SoftBank не отказывается от робототехники как идеи. Компания движется к использованию роботов в рамках развития ИИ в контексте центров обработки данных, энергетики, землепользования и строительства. В апреле сообщалось, что SoftBank создает Roze AI — новое предприятие, призванное использовать искусственный интеллект и робототехнику для строительства физической инфраструктуры, включая центры обработки данных. Портал Tom's Hardware со ссылкой Financial Times сообщал, что генеральный директор SoftBank Масаёси Сон (Masayoshi Son) стремится к оценке Roze AI в $100 млрд и выводу стартапа на биржу уже в этом году.

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Теги: hyundai, softbank, boston dynamics, atlas, робототехника
hyundai, softbank, boston dynamics, atlas, робототехника
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