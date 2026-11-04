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У компактного геймпада Xbox Nano обнаружилась тайная функция для облачного гейминга

В ближайшее время Microsoft выпустит игровой контроллер Xbox Nano, и у этого компактного устройства есть одна важная функция — оно способно подключаться к платформе Xbox Cloud Gaming напрямую по Wi-Fi, что помогает сократить задержку сигнала. Официального объявления от Microsoft о наличии этой функции пока не последовало.

Источник изображения: xbox.com

Источник изображения: xbox.com

Контроллер может устанавливать прямое соединение с облачными сервисами Microsoft — аналогичным образом это было реализовано в контроллерах для сервиса Google Stadia. Сейчас эта функция проходит закрытое тестирование на обновлённом сайте Xbox Cloud Gaming. Для её настройки контроллер требуется привязать к серверам облачной платформы через мобильное приложение Xbox.

Как ожидается, Microsoft в ближайшее время представит эту функцию в качестве предварительной версии для Xbox Nano, а в дальнейшем она станет в полной мере доступной в Xbox Cloud Gaming — как в веб-варианте, так и в приложении для умных телевизоров. Неофициальная информация о выходе нового контроллера с поддержкой Wi-Fi появилась ранее; не исключается, что данная функция появится у будущего контроллера Xbox Elite 3.

В 2024 году Microsoft планировала выпустить обновлённый вариант консоли Xbox Series X, которая должна была комплектоваться новым контроллером с прямым подключением к облаку — он проходил под кодовым именем Sebile. Но выпуск обновлённой приставки был отменён.

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Теги: microsoft, xbox, контроллер
microsoft, xbox, контроллер
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