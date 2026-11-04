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Китай собрался высадить человека на Луну к 2030 году

Китайская программа пилотируемых полётов в космос предполагает высадку человека на Луне в 2030 году. Об этих планах рассказал заместитель главного конструктора Ван Сян (Wang Xiang). Он обсудил стратегию полёта на Луну с использованием двух ракет-носителей «Чанчжэн-10».

Источник изображения: Mike Petrucci / unsplash.com

Источник изображения: Mike Petrucci / unsplash.com

На одной ракете будет отправлен посадочный модуль «Ланьюэ» (Lanyue), а на второй — пилотируемый корабль «Мэнчжоу» (Mengzhou). Аппараты состыкуются на окололунной орбите: двое из трёх тайкноавтов на борту «Мэнчжоу» перейдут в «Ланьюэ» и произведут посадку на поверхность Луны. В ближайшие годы Китай планирует произвести испытательные полёты обоих аппаратов на околоземной орбите, за ними последует беспилотная миссия к Луне. Если всё пройдёт успешно, то к 2030 году Китай рассчитывает высадить на Луне человека.

Объявление было сделано на прошедшем в минувшие выходные Седьмом симпозиуме по пилотируемой космонавтике; мероприятие приурочили к 70-летию китайской космической программы. Там же были обозначены намерения страны в космической сфере в рамках 15-й пятилетки — периода с 2026 по 2030 год.

В августе Китай отменил запуск миссии «Чанъэ-7» (Chang’e 7), посвящённой поиску льда на Луне. Всего за день до старта было принято решение, что миссия «не отвечает критериям для запуска». Посадка на Южный полюс Луны предполагает выход на специфическую орбиту, и это сопряжено с определёнными сложностями; Китай планирует повторить попытку в следующем году.

При подготовке к запуску миссий «Чанъэ-7», «Ланьюэ» и «Мэнчжоу» будут применяться новые технические стандарты — на минувшей неделе Управление пилотируемых космических полётов Китая опубликовало 17 соответствующих документов. В одном из них, например, определяется архитектура сетей Ethernet и Wi-Fi на китайской космической станции и других орбитальных аппаратах. В другом регулируется использование на орбите различных сокращений и указателей, чтобы тайконавты не совершали ошибок. Поднимаются также вопросы внекорабельной деятельности, использования роботизированных манипуляторов и того, какие материалы конструкторы могут выбирать при создании космических аппаратов.

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Теги: китай, луна, космос
китай, луна, космос
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