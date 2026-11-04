Референдум о будущем ИИ: результаты выборов в США поставили под угрозу бум дата-центров

Новый политический расклад в США грозит затормозить бум строительства дата-центров для ИИ: победившие на выборах в Конгресс, а также на выборах губернаторов представители Демократической партии США обещают ужесточить регулирование отрасли, а в некоторых штатах и вовсе ввести мораторий на возведение новых объектов. Политический разворот уже встревожил инвесторов: акции ряда технологических компаний и операторов дата-центров пошли вниз.

Впервые более чем за три десятилетия губернатором штата Техас оказалась представитель Демократический партии — в ходе своей предвыборной компании Джина Инохоса (Gina Hinojosa) неоднократно призывала к немедленному введению моратория на строительство ЦОД в регионе. Она пообещала блокировать выдачу разрешений до тех пор, пока не пройдёт «законодательная сессия, в центре внимания которой будут интересы жителей Техаса, чтобы ни одно местное сообщество в штате больше не чувствовало себя бессильным перед лицом глобальных корпораций».

Демократы победили на губернаторских выборах и во множестве других штатов от Джорджии до Огайо и Пенсильвании — это ставит под удар половину запланированных в США проектов ЦОД для систем искусственного интеллекта. Все эти кандидаты сделали ужесточение регулирования ЦОД одним из ключевых пунктов своих предвыборных программ, а их победы свидетельствуют, что среди избирателей растёт недовольство этими объектами.

Представители Демократической партии намерены усилить контроль над интересами Кремниевой долины — за два года президентства Дональда Трампа (Donald Trump) власти проявляли к этому сегменту не так много внимания. Уже в начале торгов 4 ноября на рынках обозначились риски усиления государственного регулирования: контракты на индекс S&P 500 упали на 1,2 %, а фьючерсы на Nasdaq 100 — на 2,2 %. На 4 % подешевели акции Samsung и SK hynix, снизились котировки TSMC. Упали цены на акции компаний IREN, Hut 8 и Applied Digital, чья деятельность связана с бумом ЦОД; за ними подешевели неооблачные провайдеры Nebius и CoreWeave. По 4 % потеряли SpaceX и Tesla Илона Маска (Elon Musk); на 0,3 % подешевела Alphabet.

Некоторые компании, впрочем, обозначились ростом. Подорожали акции гиперскейлеров Amazon, Microsoft и Meta✴; Nvidia прибавила 0,5 %, Micron — 0,1 %, Broadcom — 0,2 %, а успешно отчитавшаяся по итогам квартала AMD — сразу на 6,2 %. Положительную динамику показали специализирующиеся на солнечной энергетике SolarEdge (+3 %), First Solar (+8,1 %) и Canadian Solar (+7 %).

На долю Техаса приходятся почти 30 % всех мощностей ЦОД, которые должны быть введены в эксплуатацию в США к 2028 году. Победа кандидата от демократов здесь ставит под угрозу реализацию проектов ЦОД общей мощностью около 13 ГВт. Развиваться продолжат только проекты, обеспеченные электроэнергией, необходимыми разрешениями и строительными материалами — у проектов, обеспеченных только электроэнергией, задержки могут составить от 12 до 18 месяцев. Прочим, вероятно, придётся переместиться в Луизиану, Оклахому или вообще прекратить работу.

Инвестиционный банк Jefferies разработал систему классификации штатов США по уровню политических рисков для новых проектов ЦОД. Первая категория означает, что власти штата приветствуют создание таких объектов, пятая — наоборот; в новых реалиях Техас переходит из третьей в четвёртую категорию по этой классификации, отметили аналитики. В Огайо, где разрабатывалось множество проектов ЦОД, также победила кандидат от демократов — Эми Эктон (Amy Acton) предупредила, что девелоперам ЦОД придётся выполнить ряд установленных требований. Бесконтрольное строительство таких объектов она теперь намерена пресекать.

Избранная губернатором Джорджии Кейша Лэнс Боттомс (Keisha Lance Bottoms) в ходе предвыборной компании выступала за введение моратория на строительство новых ЦОД. Первоначально власти штата поощряли строительство таких объектов — он занимал третье место среди штатов по масштабам их строительства, но в последнее время здесь стало расти общественное сопротивление. Есть мнение, что с победой Боттомс строительство ЦОД по всему штату будет временно приостановлено.