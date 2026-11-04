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Google ещё не придумала, как зарабатывать на ИИ-поиске столько же, сколько на обычном

Внедрение ИИ в поисковую систему Google пока не приносит сопоставимой с традиционным поиском рекламной отдачи. Несмотря на рекордные темпы роста поисковых запросов за последние пять лет, выручка поисковика Google в третьем квартале 2026 года росла медленнее, чем кварталом ранее, а увеличение числа кликов по платной рекламе заметно замедлилось. Получается, что с ИИ пользователи стали чаще обращаться к поисковику, но пока Google не стала зарабатывать на этом больше.

Источник изображения: BoliviaInteligente / unsplash.com

Источник изображения: BoliviaInteligente / unsplash.com

Рост выручки «Google Поиска» в третьем квартале 2026 года замедлился до 12 % против 17 % кварталом ранее. Количество кликов по платным объявлениям увеличилось только на 8 %, тогда как во втором квартале рост составлял 13 %.

Одна из причин — переход пользователей к поиску с использованием ИИ. Google внедряет сгенерированные нейросетями сводки AI Overviews непосредственно в результаты поиска, а режим AI Mode позволяет вести с поисковиком диалог. Однако такие взаимодействия пока монетизируются хуже традиционных запросов. Операционный директор Google Филипп Шиндлер (Philipp Schindler) признал, что запросы в AI Mode демонстрируют высокие темпы роста, но приносят меньше рекламной выручки.

В Google рассчитывают изменить ситуацию за счёт размещения объявлений непосредственно в ИИ-ответах. Компания уже экспериментирует с рекламой в AI Overviews и AI Mode, расширяя её доступность на международных рынках. При этом Google считает, что нейросетевой поиск создаёт дополнительные возможности для рекламы: пользователи задают уточняющие вопросы и изучают товары и услуги, которые раньше могли бы остаться вне поисковых запросов.

Однако пока эффективность новой рекламной модели вызывает вопросы. Google не позволяет рекламодателям отдельно оценивать результаты размещения объявлений в ИИ-поиске. По данным агентства Tinuiti, расходы его клиентов на рекламу в Google в третьем квартале выросли на 14 % в годовом исчислении, но эффективность вложений осталась на прежнем уровне. Кроме того, исследование переходов из ChatGPT показало, что такие посещения интернет-магазинов пока приносят ритейлерам меньше выручки, чем переходы из традиционного поиска Google.

Ситуация особенно важна на фоне масштабных инвестиций Alphabet в искусственный интеллект. В 2026 году компания планирует направить на развитие ИИ-инфраструктуры около $200 млрд. Инвесторам предстоит оценить, насколько быстро эти вложения начнут окупаться, особенно если новая поисковая модель окажется менее прибыльной, чем традиционная. После публикации квартальной отчётности акции Alphabet потеряли около 14 % стоимости.

Google предстоит решить непростую задачу: научиться зарабатывать на ИИ-поиске, не уступая по рекламной эффективности традиционной поисковой системе. Компания уже проходила через подобную трансформацию при переходе от настольного поиска к мобильному, но нынешняя перестройка может оказаться сложнее. Если пользователи всё чаще будут получать ответы непосредственно от нейросети, Google придётся заново выстраивать модель монетизации своего главного бизнеса.

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Теги: google, искусственный интеллект, реклама
google, искусственный интеллект, реклама
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