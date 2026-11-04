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ИИ-бум исподтишка ударил Nintendo — поставщик памяти для картриджей Switch переключается на серверные чипы

Nintendo в скором времени потеряет крупного поставщика ROM-памяти (read only memory — память только для чтения), которые используются в картриджах для портативных консолей Switch. В ходе подведения финансовых результатов по итогам прошедшего квартала компания Macronix объявила о постепенном прекращении производства ROM для увеличения объёмов поставок флеш-памяти NOR Flash для центров обработки данных.

Источник изображения: Nintendo

Источник изображения: Nintendo

Выручка Macronix от производства ROM-чипов в третьем квартале нынешнего года упала на 39 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом выручка от продаж памяти NOR Flash за этот же период выросла на 158 %, а в случае памяти NAND — на 768 %.

На этом фоне председатель совета директоров и гендиректор Macronix Миин Ву (Miin Wu) заявила, что спрос на используемую в центрах обработки данных память NOR Flash очень высок. Он добавил, что клиенты компании требуют увеличения производственных мощностей, чтобы Macronix могла поставлять больше решений на основе NOR Flash. Также отмечается, что Macronix ожидает дальнейшего роста цен на чипы памяти.

Ранее Sony объявила о намерении отказаться от выпуска игр для консолей PlayStation на физических носителях. Однако Nintendo недавно заявляла, что не намерена прекращать выпускать игры на физических носителях. Картриджи для консолей Switch занимают более существенную долю в продажах, чем у других производителей консолей. В августе Nintendo объявила, что доля картриджей в общем объёме продаж игр составила 38,5 %, что существенно выше, чем у других компаний, таких как Capcom.

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Теги: nintendo, macronix, картриджи
nintendo, macronix, картриджи
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