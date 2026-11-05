Китайские ИИ-гиганты выстроились за видеокартами Nvidia, но получат лишь 1 % от заказанного

Китайские ИИ-разработчики ожидают получить лишь небольшую долю от общего объёма заказанных ими ускорителей Nvidia в течение следующих нескольких месяцев. Это связано с тем, что американская компания сосредоточена на расширении производства передовых ускорителей, а высокий спрос на них не позволяет увеличить поставки менее мощных видеокарт в КНР.

По данным источника, Alibaba Group Holding Ltd., Tencent Holdings Ltd., ByteDance Ltd. и другие китайские компании в сфере ИИ и облачных вычислений суммарно заказали около 6 млн профессиональных видеокарт Nvidia RTX Pro 5500. Однако, по прогнозам компаний, в течение следующих четырёх месяцев им удастся получить лишь несколько десятков тысяч ускорителей, или около 1 % от общего объёма заказов. При цене более $11 000 за видеокарту общая стоимость размещённых заказов в настоящее время оценивается примерно в $70 млрд.

Высокий спрос на эти ускорители со стороны китайских ИИ-разработчиков подчёркивает острую нехватку вычислительных мощностей для сферы ИИ внутри КНР. На это также указывает ограниченность возможностей местных производителей оборудования, несмотря на достигнутый ими технологический прогресс. Ограниченные поставки ускорителей усложнят задачу китайским компаниям, стремящимся догнать западных конкурентов в сфере ИИ.

Американские власти по-прежнему запрещают Nvidia поставлять в Китай свои передовые ускорители, однако видеокарты RTX Pro 5500 недостаточно мощные, чтобы подпадать под эти ограничения. Тем не менее в КНР этот продукт относится к числу лучших доступных ИИ-ускорителей. Местные производители, такие как Huawei Technologies Co. и T-Head (подразделение Alibaba), пока уступают американскому конкуренту по производительности и технологическим возможностям.

Китайские ИИ-разработчики рассчитывают, что первая партия из нескольких тысяч видеокарт RTX Pro 5500 будет поставлена к концу нынешнего года, а следующая партия, насчитывающая несколько десятков тысяч ускорителей, ожидается в феврале. Осведомлённый источник, пожелавший сохранить анонимность, сообщил, что на данный момент это единственные подтверждённые поставки.

По оценкам китайских ИИ-разработчиков, к концу 2027 года они могут получить около 700 тыс. ускорителей RTX Pro 5500. Такие ожидания связаны с наращиванием объёмов производства со стороны Nvidia. Однако фактические объёмы поставок могут измениться в зависимости от корректировки производственных мощностей американской компании.