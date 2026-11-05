Сегодня 05 ноября 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... Китайские ИИ-гиганты выстроились за виде...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Китайские ИИ-гиганты выстроились за видеокартами Nvidia, но получат лишь 1 % от заказанного

Китайские ИИ-разработчики ожидают получить лишь небольшую долю от общего объёма заказанных ими ускорителей Nvidia в течение следующих нескольких месяцев. Это связано с тем, что американская компания сосредоточена на расширении производства передовых ускорителей, а высокий спрос на них не позволяет увеличить поставки менее мощных видеокарт в КНР.

Источник изображения: Nvidia

Источник изображения: Nvidia

По данным источника, Alibaba Group Holding Ltd., Tencent Holdings Ltd., ByteDance Ltd. и другие китайские компании в сфере ИИ и облачных вычислений суммарно заказали около 6 млн профессиональных видеокарт Nvidia RTX Pro 5500. Однако, по прогнозам компаний, в течение следующих четырёх месяцев им удастся получить лишь несколько десятков тысяч ускорителей, или около 1 % от общего объёма заказов. При цене более $11 000 за видеокарту общая стоимость размещённых заказов в настоящее время оценивается примерно в $70 млрд.

Высокий спрос на эти ускорители со стороны китайских ИИ-разработчиков подчёркивает острую нехватку вычислительных мощностей для сферы ИИ внутри КНР. На это также указывает ограниченность возможностей местных производителей оборудования, несмотря на достигнутый ими технологический прогресс. Ограниченные поставки ускорителей усложнят задачу китайским компаниям, стремящимся догнать западных конкурентов в сфере ИИ.

Американские власти по-прежнему запрещают Nvidia поставлять в Китай свои передовые ускорители, однако видеокарты RTX Pro 5500 недостаточно мощные, чтобы подпадать под эти ограничения. Тем не менее в КНР этот продукт относится к числу лучших доступных ИИ-ускорителей. Местные производители, такие как Huawei Technologies Co. и T-Head (подразделение Alibaba), пока уступают американскому конкуренту по производительности и технологическим возможностям.

Китайские ИИ-разработчики рассчитывают, что первая партия из нескольких тысяч видеокарт RTX Pro 5500 будет поставлена к концу нынешнего года, а следующая партия, насчитывающая несколько десятков тысяч ускорителей, ожидается в феврале. Осведомлённый источник, пожелавший сохранить анонимность, сообщил, что на данный момент это единственные подтверждённые поставки.

По оценкам китайских ИИ-разработчиков, к концу 2027 года они могут получить около 700 тыс. ускорителей RTX Pro 5500. Такие ожидания связаны с наращиванием объёмов производства со стороны Nvidia. Однако фактические объёмы поставок могут измениться в зависимости от корректировки производственных мощностей американской компании.

Было интересно? Скажите об этом Google, чтобы чаще получать ссылки на наши новости про искусственный интеллект

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Nothing готовит загадочное безэкранное ИИ-устройство — его представят уже в декабре
Google ещё не придумала, как зарабатывать на ИИ-поиске столько же, сколько на обычном
Миллисекунды вместо дней: Nvidia ускорит все этапы производства чипов с помощью ИИ
«Рам Альтман» переобулся: глава OpenAI заявил, что не хочет отбирать оперативную память у пользователей
Референдум о будущем ИИ: результаты выборов в США поставили под угрозу бум дата-центров
Учёные заставили бактерии размножаться ради решения сложных задач
Материалы по теме
Nothing готовит загадочное безэкранное ИИ-устройство — его представят уже в декабре

Nothing готовит загадочное безэкранное ИИ-устройство — его представят уже в декабре

Google ещё не придумала, как зарабатывать на ИИ-поиске столько же, сколько на обычном

Google ещё не придумала, как зарабатывать на ИИ-поиске столько же, сколько на обычном

Миллисекунды вместо дней: Nvidia ускорит все этапы производства чипов с помощью ИИ

Миллисекунды вместо дней: Nvidia ускорит все этапы производства чипов с помощью ИИ

«Рам Альтман» переобулся: глава OpenAI заявил, что не хочет отбирать оперативную память у пользователей

«Рам Альтман» переобулся: глава OpenAI заявил, что не хочет отбирать оперативную память у пользователей

Референдум о будущем ИИ: результаты выборов в США поставили под угрозу бум дата-центров

Референдум о будущем ИИ: результаты выборов в США поставили под угрозу бум дата-центров

Учёные заставили бактерии размножаться ради решения сложных задач

Учёные заставили бактерии размножаться ради решения сложных задач

Теги: nvidia, ии-ускорители, китай
nvidia, ии-ускорители, китай
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 3DNews

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Соцсети Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
AMD обещает не бросать Ryzen, но всё отчётливее отдаляется от геймеров и рынка потребительских ПК
Nvidia хотела показать преимущества нейронного рендеринга DLSS 5 в Hogwarts Legacy, но игроки разницы не заметили
Обычный смартфон смог переключиться с наземной вышки на спутник, не прерывая звонок
BYD впервые вошла в пятёрку крупнейших автопроизводителей мира — китайцы вышибли Renault–Nissan–Mitsubishi
Anthropic поручила Claude проектировать чипы — на Уолл-стрит испугались за Synopsys и Cadence
Для NPU нашлось полезное применение: его научили отрисовывать интерфейс Windows 11 вместо GPU — пока получается не очень быстро 2 ч.
Создатель Escape from Tarkov показал 14 минут геймплея шутера нового поколения Fragmentary Order и запустил платный доступ к «альфе» 3 ч.
Nvidia выпустила драйвер с поддержкой World of Warcraft: Forever и нейронного рендеринга DLSS 5 в Hogwarts Legacy и War Thunder 4 ч.
«Честный знак» от Anthropic: компания придумала, как выявлять поддельные нейросети 4 ч.
Apple предупредила инвесторов: ИИ-агенты могут выйти из-под контроля и навредить бизнесу 4 ч.
Следующий большой эксклюзив PS5 не выйдет в срок — разработчики God of War Laufey объяснили перенос 5 ч.
Google ещё не придумала, как зарабатывать на ИИ-поиске столько же, сколько на обычном 7 ч.
«Наконец после стольких лет можно будет игру пройти»: новый трейлер раскрыл дату релиза последнего дополнения к Warhammer 40,000: Rogue Trader 7 ч.
Уже не лучшая игра всех времён: критики вынесли вердикт ремейку легендарной The Legend of Zelda: Ocarina of Time для Nintendo Switch 2 9 ч.
Google встроила поиск в меню с тремя точками в Chrome — искать нужные настройки не придётся вручную 11 ч.
Новая статья: Обзор блока питания MSI MAG A1200PLS PCIE5 18 мин.
Китайские ИИ-гиганты выстроились за видеокартами Nvidia, но получат лишь 1 % от заказанного 2 ч.
Акции бигтехов подскочили после выборов в США — инвесторы увидели спасительный тормоз для ИИ-гонки 2 ч.
Новая статья: Обзор робота-уборщика Dreame L60 Ultra: когда просто нужен качественный пылесос 2 ч.
Qualcomm поможет SpaceX превратить Starlink в полноценного мобильного оператора с 5G 3 ч.
ИИ-бум исподтишка ударил Nintendo — поставщик памяти для картриджей Switch переключается на серверные чипы 4 ч.
Восемь часов без перерыва: Xiaomi показала, как человекоподобные роботы вкалывают на её автозаводе 4 ч.
Nothing готовит загадочное безэкранное ИИ-устройство — его представят уже в декабре 4 ч.
Шесть человекоподобных роботов сутки проработали в магазине — один сбежал, другой отлынивал 4 ч.
Bluetooth ускорит передачу данных почти в четыре раза уже в следующем году 5 ч.