Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 12’’ (2026): привычные ценности, но в очень тонком корпусе

Совсем недавно мы рассказывали о HUAWEI MatePad Air (2026), который, как и подобает устройству с таким названием, оказался очень тонким, изящным и при этом актуальным по характеристикам планшетом верхней ценовой категории. Но вопросы вызывало его позиционирование, здорово пересекающееся с MatePad Pro. На сегодняшний день, спустя пару месяцев после выхода «его воздушества», ситуация стала более прозрачной — «прошка» при более серьезных характеристиках стоит все-таки заметно выше. А теперь выходит новая версия уже прославленной серии планшетов, которая должна еще больше развести прошлогодний Pro и актуальный Air.

Правда, при беглом взгляде на характеристики прогресс заметен не сразу: вместо двухслойного OLED-дисплея диагональю 12,2 дюйма установлен обычный OLED на 12 дюймов — но с увеличенным разрешением; вместо двойной тыльной камеры — одинарная; версия с накопителем на 1 Тбайт отсутствует. Но при этом — и сегодня подобное выглядит чем-то буквально противоречащим общей логике — сохранился объем оперативной памяти. Установлена новая аппаратная платформа. Аккумулятор стал более емким. А главное — корпус стал значительно тоньше и легче. Посмотрим, как в сумме сказались обновления MatePad Pro, удалось ли производителю действительно актуализировать планшет или это просто формально новое устройство.

Технические характеристики

HUAWEI MatePad Pro 12” (2026) HUAWEI MatePad Pro 12.2” (2025) HUAWEI MatePad Air (2026) Дисплей 12 дюймов, OLED (с покрытием PaperMatte или без него),

3036 × 1952 точки, 302 ppi; 144 Гц 12,2 дюйма, двухслойный OLED (с покрытием PaperMatte или без него),

2800 × 1840 точек, 275 ppi; 144 Гц 12 дюймов, OLED (с покрытием PaperMatte или без него),

2800 × 1840 точек, 279 ppi; 144 Гц Защитное стекло Нет данных Нет данных Нет данных Процессор [По неофициальной информации] Kirin T93: восемь ядер (1 × Taishan Big, частота 2,7 ГГц, 3 × Taishan Middle, частота 2,27 ГГц, 4 × Taishan Little, частота до 1,72 ГГц) [По неофициальной информации] Kirin T92A: восемь ядер (1 × Taishan Big, частота 2,4 ГГц, 3 × Taishan Mid, частота до 2,0 ГГц, 4 × ARM Cortex-A510, частота 1,6 ГГц) [По неофициальной информации] Kirin T93C: восемь ядер (4 × Taishan Big (ARM Cortex-A710?), частота 2,27 ГГц, 4 × Taishan Mid, частота до 1,7 ГГц) Графический контроллер [По неофициальной информации] Maleoon 935A [По неофициальной информации] Maleoon 920 [По неофициальной информации] Maleoon 935B Оперативная память 12/16 Гбайт 12 Гбайт 8/12 Гбайт Флеш-память 256/512 Гбайт 256/512 Гбайт 256 Гбайт Поддержка карт памяти Нет Нет Нет Разъемы USB Type-C USB Type-C USB Type-C SIM-карты Нет Нет Нет Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/6/7 802.11a/b/g/n/ac/6/7 802.11a/b/g/n/ac/6/7 Bluetooth 6.0 5.2 5.2 NFC Нет Нет Нет Навигация GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS Нет Датчики Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), спутниковая связь BDS Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп Сканер отпечатков пальцев Есть (на боковой клавише) Есть (на боковой клавише) Нет Основная камера 50 Мп, ƒ/1,8, фазовый автофокус, двойная светодиодная вспышка Двойной модуль, 50 Мп, ƒ/1,8 (стандартное фокусное расстояние) + 8 Мп, ƒ/2,2 (широкий угол), фазовый автофокус с главной камерой, двойная светодиодная вспышка 50 Мп, ƒ/1,8, фазовый автофокус, двойная светодиодная вспышка Фронтальная камера 12 Мп, ƒ/2,4, фиксированный фокус 8 Мп, ƒ/2,0, фиксированный фокус 12 Мп, ƒ/2,4, фиксированный фокус Питание Несъемный аккумулятор: 39,52 Вт·ч (10400 мА·ч, 3,8 В) Несъемный аккумулятор: 38,38 Вт·ч (10100 мА·ч, 3,8 В) Несъемный аккумулятор: 38,38 Вт·ч (10100 мА·ч, 3,8 В) Размер 264,2 × 172,9 × 4,7 мм 271,3 × 182,5 × 5,5 мм 270 × 183 × 5,3 мм Масса 454 грамма 508 граммов 509 граммов Защита корпуса Нет Нет Нет Операционная система HarmonyOS 4.3 HarmonyOS 4.2 HarmonyOS 4.3 Актуальная цена От 90 000 рублей От 74 999 рублей От 61 499 рублей

На первый взгляд кажется, что новый MatePad Pro выглядит ровно так же, как и его 12-дюймовый предшественник из 2025-го: обводы — понятное дело, похожи у любого устройства этого класса, но блок камер – единственная отличительная черта — круглый, как и раньше. И это несмотря на то, что тут только одна камера, а не две, которые обязательно надо объединять на выделенном островке. Говорит скорее сила привычки — как-то несолидно оставлять просто одинокий объектив, так не принято.

А вот что принято — так это делать планшеты максимально тонкими. И вот здесь и кроются особенности именно свежей версии MatePad Pro. Он не только получил очень тонкий корпус (4,7 мм, тоньше только флагманские MatePad Pro Max и HONOR MagicPad 4) и весит незначительные для 12-дюймового планшета 454 грамма (на 55 граммов меньше, чем предшественник) – у него еще и рамки вокруг экрана намного меньше. Дисплей теперь занимает 95,6 % лицевой поверхности, и это близкие к рекордным (или и вовсе рекордные) цифры.

При этом в невероятно тонкой рамке удалось разместить фронтальную камеру — обошлось без вырезов, отверстий и чего-либо еще, вторгающегося в поверхность экрана.

Материалы — ожидаемо качественные. Спереди корпус прикрыт закаленным стеклом, по периметру и сзади — сделан из алюминия. Причем покрытие совсем не маркое, планшет сохраняет свой вид долго — а смотрится он по умолчанию здорово.

Цветовых решений — масса: черная, белая, серебристая, золотая, голубая. Но в Россию приедут далеко не все. У нас на тесте побывал серебристый HUAWEI MatePad Pro 12 (2026) – по ощущениям он, правда, скорее серый.

Функциональные элементы привычные: мини-джека нет, четыре решетки динамиков (по их количеству, да), аппаратные клавиши разнесены по соседним граням, в клавишу питания вмонтирован сканер отпечатков. Сзади мы видим контактную площадку для чехла-клавиатуры — это просто магнит, соединение между материнским устройством и аксессуарами осуществляется при помощи технологии NearLink. На верхней грани мы видим также магнитную площадку для крепления пера M-Pencil.

HUAWEI MatePad Pro 12’’ (2026) работает под управлением операционной системы HarmonyOS 4.3. Сказать что-то новое о ней нельзя – из года в год Huawei выпускает операционки, которые отличаются друг от друга либо совсем незначительными деталями, либо только индексом. По крайней мере, глобальные версии – HarmonyOS Next, которая устанавливается на устройства компании в Китае, развивается более шустро.

Интерфейс операционной системы HarmonyOS 6.1 на планшете HUAWEI MatePad Pro 12’’ (2026)

Впрочем, пенять на недостаточно быстрые темпы обновления ОС не хочется – она совсем не кажется устаревшей или нуждающейся в серьезных изменениях. Напомню, что HarmonyOS (или EMUI на смартфонах компании) – операционная система, базирующаяся на открытой версии Android, которая работает без сервисов Google по умолчанию, но с возможностью установить весь необходимый софт (с помощью apk-файлов и среды Gbox). Предусмотрена многозадачность и многооконность с возможностью выводить несколько приложений на экран в пропорции до 1:9, функция App Multiplier, когда избранные приложения отображаются в двух колонках, с большой закрепленной панелью быстрого доступа к приложениям на рабочем столе и приспособленным под планшетный формат экрана отображением ключевых системных приложений. В интернете можно найти информацию про элементы дизайн-кода Liquid Glass (мода, заданная Apple, оказалась очень липучей), но чего-то отличного от виденного прежде я не заметил. Ну и отмечаем приличный набор софта – местами количество «рекомендованных» для установки приложений раздражает, но, к примеру, ПК-версия офисной утилиты WPS Office, многофункциональное приложение HUAWEI «Блокнот» и фирменная программа для рисования GoPaint неизменно радуют. А вот поддержки внешнего монитора как не было, так и нет.

ИИ-функциональность планшета HUAWEI MatePad Pro 12’’ (2026)

За обязательные элементы ИИ в операционной системе отвечает яндексовская «Алиса», которая играет роль привычного умного ассистента. Но ей на помощь в данном случае приходит собственный умный ассистент Celia, знакомый по смартфонам серии Pura 90, – его можно активировать на замену «Алисе». Правда, в моем случае он работал некорректно, открываясь, но не реагируя на запросы.

В целом программную среду HarmonyOS 4.3 можно привычно похвалить – она хорошо выглядит, функциональна, удобна и быстро, без сбоев работает. Занимает она в памяти устройства чуть меньше 19 Гбайт.

Сканер отпечатков, встроенный в клавишу питания, работает достаточно шустро для сенсоров подобного типа, с учетом очень маленькой площади, но будьте в любом случае готовы время от времени повторять прикосновения. Впрочем, само наличие сканера отпечатков на планшете уже относится к плюсам устройства. Есть и второй метод идентификации пользователя – при помощи распознавания лица за счет фронтальной камеры без дополнительных сенсоров.

HUAWEI MatePad Pro 12’’ (2026) поддерживает все типичные для планшетов серьезного уровня аксессуары. В первую очередь это, конечно, чехол, совмещенный с клавиатурой, – он поставляется с планшетом в базовой комплектации.

Чехол-клавиатура монолитен (не состоит из двух независимых частей – чехла-крышки и клавиатуры) и предполагает положение в «ноутбучном» формате (для работы и просмотра контента) и положение «лежа» (в первую очередь для рисования). Клавиатура в последнем случае блокируется.

Есть тачпад, сами клавиши крупные, с приятным ходом, печатать на HUAWEI MatePad Pro 12’’ (2026) комфортно, ощущения как от работы с компактным ноутбуком. Чехол-клавиатура подключается к планшету по фирменному протоколу NearLink (а не по Bluetooth) и не требует дополнительной зарядки, питаясь бесконтактным способом от материнского устройства.

Магнит, расположенный на задней панели, служит как для фиксации чехла, так и для его зарядки.

Также планшет поддерживает и опциональные аксессуары, которые покупаются отдельно, – перо M-Pencil (в том числе и M-Pencil Pro с повышенным числом распознаваемых степеней нажатия) и мышь HUAWEI Wireless Mouse. Перо тоже соединяется по NearLink, для него тоже предусмотрено место для хранения и подзарядки – на верхней грани устройства. Мышь же заряжается отдельно по кабелю и соединяется с планшетом по Bluetooth.

⇡#Дисплей и звук

HUAWEI MatePad Pro 12’’ (2026) получил дисплей диагональю 12 дюймов и разрешением 3036 × 1952 точки, что обеспечивает экрану плотность пикселей в 296 ppi, – таким образом, он становится самым четким и детализированным не только в линейке HUAWEI MatePad Pro, но и среди всех планшетов вообще. Как и у прошлых MatePad Pro, используется «гибкий» OLED на базе пластиковой (а не стеклянной) подложки, что как раз и позволило сократить вес устройства. Но матрица при этом не двухслойная – технология, применявшаяся, к примеру, на прошлогоднем MatePad 12,2’’ (2025) и обеспечивавшая улучшенную энергоэффективность панели, в этом году «покинула чат» (даже главный флагман, MatePad Pro Max, ее лишен).

Экран при этом поддерживает повышенную частоту – до 144 Гц (но без технологии LTPO – частота меняется скачкообразно). С высокой частотой планшет работает в том числе и в играх.

Что обычно для планшетов HUAWEI, есть опции по покрытию экрана. Нам на тест достался MatePad Pro 12’’ (2026) с экраном, снабженным покрытием PaperMatte, которое делает на ощупь внешнее стекло более похожим на бумагу и поглощает большую часть света, — бликов нет, пользоваться устройством, особенно при ярком освещении, очень комфортно. При этом цветопередача не искажается, картинка не выглядит приглушенной.

Замеренная пиковая яркость (при искусственном свете ламп накаливания) составила 617 кд/м2. Заявленная пиковая яркость — 1600 кд/м2. В статике до этого уровня экран не дотягивается, но в солнечную погоду планшетом можно пользоваться без особенных ограничений, он подходит в том числе и для работы на свежем воздухе.

В настройках экрана можно включить защиту зрения (режим с максимально теплыми цветами), выбрать режим электронной книги, также щадящий зрение (можно выбрать как цветной, так и монохромный режим), отрегулировать разрешение, масштаб, размер шрифтов, установить темную или светлую тему интерфейса (в том числе выбрав расписание). Можно и поменять цветопередачу – выбрать между двумя профилями («обычным» и «ярким») и выставить необходимую именно вам цветовую температуру. Также доступен традиционный для планшетов режим «Естественные тона», когда экран выбирает цветовую температуру и настройки цветопередачи в зависимости от внешнего освещения. Я измерил цветопередачу в двух предустановленных профилях без индивидуальной подстройки температуры и с отключенным режимом «Естественные тона».

HUAWEI MatePad Pro 12’’ (2026) работает по умолчанию в режиме обычной цветопередачи. В этом режиме изображение подстраивается под контент – наши тестовые паттерны выполнены в стандарте sRGB, и цветовой охват дисплея этому соответствует. Гамма оптимальная (средний уровень — 2,18, кривые стабильны), цветовая температура близка к эталону (на уровне 6 600-6 800 К при эталоне 6 500 К), а среднее отклонение DeltaE по палитре Color Checker (оттенки серого + широкий набор цветовых оттенков) составляет 1,99, что оказывается в границах эталонного значения (2,00).

В ярком режиме цветовой охват чуть превышает стандарт DCI-P3. Гамма повышается до 2,23 (что тоже в пределах нормы), цветовая температура не меняется, сохраняясь на эталонном уровне. Среднее отклонение по расширенной палитре Color Checker составляет 2,48 при верхней границе нормы в 3,00. Планшет настроен корректно при любом режиме цветопередачи.

На HUAWEI MatePad Pro 12’’ (2026) установлено четыре динамика, которые обеспечивают планшету и высокую громкость, и неплохое ощущение сцены (не говоря уже о корректной стереофонии). Беспроводная передача звука осуществляется при помощи модуля Bluetooth 6.0 с поддержкой профилей LDAC, AAC, L2HC.

HUAWEI MatePad Pro 12’’ (2026) получил одну из многочисленных аппаратных платформ бренда, основанных на одной архитектуре. Речь о Kirin 9030 – она же Kirin T93. Мы уже встречали ее Pro-версию на MatePad Pro Max и Mate 80 Pro, вариацию 9030S на Pura 90s Pro Max или облегченную версию Kirin T93C на MatePad Air. Здесь же речь идет о варианте Kirin T93 – или T93A, показания расходятся, а точной информации производитель, как обычно, не дает – все, что мы знаем о чипсетах HUAWEI, почерпнуто либо из открытых источников в интернете, либо из специализированного софта.

Судя по всему, в Kirin T93 (T93A) используется не девять ядер, как в старшей платформе серии, а восемь, но производительные ядра традиционно многопоточные: одно — тактовой частотой 2,7 ГГц, три «средних» — частотой 2,27 ГГц, а четыре «младших» (уже обычных, без многопоточности) ядра — по 1,72 ГГц. Используется архитектура ARMv8, техпроцесс — N+3 компании SMIC, что фактически соответствует 6 нанометрам. Графика – Maleoon 935A.

По своей мощи HUAWEI MatePad Pro 12’’ (2026) примерно соответствует смартфонам верхнего среднего класса, что для планшета в целом очень неплохо. Но конкуренты в лице iPad Pro или Samsung Galaxy S Tab 12 – определенно, мощнее. Просто отметим, что для основных задач производительности MatePad Pro 12’’ (2026) вполне хватает – рисовать на нем комфортно, офисные приложения работают шустро, игры он тоже тянет без вопросов. Но и без блеска в виде повышенной кадровой частоты.

Результаты синтетических тестов HUAWEI MatePad Pro 12’’ (2026)

К охлаждению очень тонкого устройства есть определенные вопросы – ресурсные тесты фиксируют троттлинг до 25-35 %. При этом корпус нагревается незначительно, так что как таковая потенциальная проблема с перегревом практически исключается.

HUAWEI MatePad Pro 12’’ (2026) получил 12 либо 16 Гбайт оперативной памяти стандарта LPDDR5 и накопитель объемом 256 или 512 Гбайт на выбор. Слот для карты памяти отсутствует.

Беспроводные соединения: Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac/6/7), Bluetooth 6.0, навигационный модуль с поддержкой GPS (A-GPS), ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou и QZSS. NFC нет, как и модуля мобильной связи, рассчитывать можно только на Wi-Fi.

HUAWEI MatePad Pro 12’’ (2026) получил одинарную камеру без дополнительных функций как у MatePad Pro Max (речь о датчике цветового спектра).

Сенсор – 50-мегапиксельный, в сопровождении объектива с фокусным расстоянием примерно 24 мм в 35-мм эквиваленте и светосилой ƒ/1,8; используется фазовый автофокус.

Изобилия фокусных расстояний и каких-либо опций съемки не наблюдается, все аскетично – зум только программный, даже «гибридного» масштабирования (с кропом от 50-мегапиксельной картинки) не предполагается, портретный режим с размытием фона отсутствует (из портретных опций – только ретушь). Есть множество фильтров и возможность снимать с максимальным разрешением (50 Мп – по умолчанию съемка ведется в разрешении 12,5 Мп). Качество съемки – неплохое, но очевидно, что производители планшетов постепенно уводят камеры на второй и третий план, это сугубо вспомогательные характеристики.

Приложение камеры вполне типичное для EMUI/HarmonyOS последних версий с поправкой на интерфейс, адаптированный под использование на планшете с крупным экраном формата 3:2. Из доступных опций отмечаем возможность съемки видео в разрешении 4К с частотой до 30 кадров в секунду, ручные настройки и действительно полезный на планшете режим съемки документов.

Фронтальная камера примечательна в первую очередь крохотной оптикой в форме овала – чтобы вписать ее в минимальную рамку над экраном. Сам по себе модуль снабжен матрицей на 12 Мп с оптикой светосилой ƒ/2,4, без автофокуса и вспышки. При этом, как обычно, камера умеет постоянно держать вас в кадре во время видеовызовов благодаря функции HUAWEI FollowCam. Есть ретушь, видео можно снимать в разрешении вплоть до Full HD с частотой до 30 кадров в секунду.

В HUAWEI MatePad Pro 12’’ (2026) установлен аккумулятор емкостью 39,52 Вт·ч (10400 мА·ч, 3,8 В). Очень неплохо, казалось бы, для планшета с экраном диагональю 12 дюймов (все же не 13, и даже не 12,2 дюйма, как у предшественника), но серьезной автономностью гаджет не отличается.

Ролик в разрешении Full HD на максимальной яркости, с включенным Wi-Fi, планшет воспроизводил немногим более семи часов — совсем не впечатляющие цифры.

Планшет поддерживает зарядку мощностью до 66 Вт, в комплекте идет адаптер HUAWEI SuperCharge, который вполне успешно можно применять и для того, чтобы заряжать ноутбуки того же бренда (адаптер получил сразу два разъема – USB Type-C и USB Type-A). С его помощью полностью наполнить аккумулятор с нуля можно примерно за полтора часа.

HUAWEI MatePad Pro 12’’ Pro (2026) видится наиболее логичным завершением года для планшетного подразделения компании. В этом сезоне компания занималась не столько развитием технологий в планшетах как таковых, сколько их сохранением при условии радикального сокращения габаритов.

Именно такой стала и новая «прошка» — по характеристикам она близка к прошлогодней, но с более четким (и несколько более компактным) экраном и свежей, более мощной платформой. И самое главное – с почти неестественно тонким и легким корпусом и рекордно узкими рамками вокруг экрана. При этом все ценности старших планшетов MatePad Pro, такие как очень комфортный в использовании дисплей PaperMatte, быстрая работа, в том числе с офисными и дизайнерскими приложениями, и поддержка клавиатуры, пера и мыши – остались без изменений.