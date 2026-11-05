«Заберите мои деньги, пока они у меня ещё есть»: разработчики Lords of the Fallen 2 впечатлили игроков демонстрацией улучшенной боевой системы

Амбициозный фэнтезийный ролевой экшен Lords of the Fallen 2 от польского издателя и разработчика CI Games должен по всем параметрам стать большим шагом вперёд по сравнению с предыдущей частью, и боевая система исключением не стала.
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CI Games в рамках нового дневника разработки из цикла Lifting the Veil поделилась деталями улучшенной по сравнению с Lords of the Fallen образца 2023 года боевой системы сиквела. Рассказ сопровождался новым геймплейным трейлером.
По словам CI Games, команда переработала ближний бой, дальнобойные атаки и магию, расширила разнообразие оружия и набор умений, а также предоставила игрокам больше свободы в экспериментах со стилем прохождения.
Введённые изменения нацелены на повышение плавности и агрессивности сражений. Например, теперь пользователи могут бесшовно менять оружие ближнего боя в процессе комбо, не прерывая его.
Что ещё предложит боевая система Lords of the Fallen 2:
- более 25 уникальных наборов приёмов для оружия ближнего боя;
- новые быстрые способности (по две на каждое оружие) и контратаки;
- оружие боссов с уникальными атаками;
- специальные боевые стойки для магии и луков/арбалетов;
- повышенную мобильность при использовании магии и мгновенное сотворение заклинаний;
- семь школ волшебства;
- возможность заряжать чары перед атакой и восстанавливать ману с помощью Сангвинария;
- бесконечный стандартный боезапас для луков и арбалетов;
- возможность вернуть потраченные на оружие предметы для апгрейда за сравнительно небольшую плату.
Зрители остались в восторге от демонстрации боевой системы Lords of the Fallen 2 и наглядных улучшений по сравнению с предыдущей игрой. «Пожалуйста, заберите мои деньги, пока они у меня ещё есть», — призвал phongho1308.
Lords of the Fallen 2 выйдет в первом квартале 2027 года на PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X и S. Обещают огромный мир, гигантских боссов, графику на Unreal Engine 5 и текстовый перевод на русский язык.
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