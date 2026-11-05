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OpenAI показала, что ИИ самостоятельно спроектировал гаджет — от корпуса до прошивки

В OpenAI рассказали о намерении усилить роль искусственного интеллекта в проектировании и моделировании оборудования. Компания обратилась к отраслям машиностроения, электроники и сформировала полный цикл проектирования систем. Инженеры OpenAI и выступающих её партнёрами компаний уже начали проверять новые возможности моделей на практике.

Источник изображения: openai.com

Источник изображения: openai.com

В OpenAI поручили передовой модели Astra спроектировать гаджет, предназначенный для подключения к сервису Codex и взаимодействия с ним голосом — примечательно, что человек не вносил в проект прямых правок. Astra разработала внешний вид устройства, корпус со внутренними конструкциями для крепления компонентов, подобрала электронные компоненты и спроектировала печатную плату с учётом размеров корпуса, а также создала пользовательский интерфейс и написала прошивку для гаджета. Проект курировали двое сотрудников OpenAI параллельно со своей основной работой; компания-подрядчик менее чем за месяц изготовила небольшую партию прототипов.

Без дополнительной проверки и доработки не обошлось. Astra не в полной мере учла производственные ограничения изготовителя, допуски и технические требования к сборке. Но этот аспект только пошёл на пользу — компания обратила внимание, как можно улучшить будущие модели.

Инженеры OpenAI уже обращаются к Codex и ChatGPT для создания и доработки проектов в системах автоматизированного проектирования (САПР); ИИ помогает в подготовке производственных чертежей, настройке симуляций и проверке проектов. С февраля потребление токенов сотрудниками компании по данному направлению выросло в 23 раза. В профильном тесте BenchCAD 2.0 модель Astra получила оценку 0,594; более новая внутренняя модель — 0,875.

OpenAI привлекает к работе партнёров. Совместно с Chip Ganassi Racing (CGR) тестируются процессы преобразования трёхмерных сканов деталей в редактируемые модели САПР и 2D-чертежи, которые передаются на производство. Это оказывается полезным, когда получить исходные чертежи детали не представляется возможным. Совместно с инженерами Mazda изучается возможность применения ИИ-моделей в разработке и оценке новых конструкций автомобилей. Производится моделирование воздушных потоков и поведения конструкций — инженеры стремятся найти новые способы улучшить характеристики с учётом дизайна и скорости.

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Теги: openai, ии, проектирование, сапр
openai, ии, проектирование, сапр
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