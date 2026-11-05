ИИ-бум не оправдал ожиданий инвесторов: Arm не смогла впечатлить прогнозом выручки

Arm представила прогноз выручки на текущий квартал, и он не оправдал ожиданий инвесторов. Разработчик чипов, таким образом, пока не сумел в полной мере реализовать масштабные планы по выходу на рынок решений для ориентированных на искусственный интеллект центров обработки данных.

В III квартале текущего финансового года (заканчивается в декабре) объём выручки Arm составит около $1,54 млрд, сообщили в компании. Аналитики прогнозировали в среднем $1,53 млрд, но некоторые оценки достигали $1,7 млрд. После публикации результатов акции Arm на внебиржевых торгах показали снижение примерно на 1 %, то есть инвесторы рассчитывали на более значительную отдачу от расширения деятельности компании в сфере ИИ. Операторы ЦОД и их поставщики активно наращивают расходы на архитектуры и лицензии Arm в рамках развития инфраструктуры для ИИ. Arm стала фаворитом для инвесторов, которые вкладывают средства в технологии ИИ, но это также обернулось для компании дополнительными обязательствами.

Ещё одна проблема Arm — замедление на рынке смартфонов, который долгое время был для неё основным источником дохода. Дефицит чипов памяти подставил отрасль под удар, затруднив производство и приведя к росту цен на готовую продукцию. Под руководством гендиректора Рене Хааса (Rene Haas) Arm трансформируется из поставщика архитектур в полноценного производителя чипов. Ранее британская компания представила собственный центральный процессор, предназначенный для работы в ИИ ЦОД. Новый продукт, ожидает разработчик, принесёт до $2 млрд выручки в 2027 и 2028 финансовых годах.

«Мы могли бы добиться большего при наличии бо́льших объёмов поставок. Твёрдо уверены, что достигнем этого показателя», — заявил господин Хаас.

Общий объём выручки Arm в минувшем квартале вырос на 27 % и достиг $1,44 млрд. Прибыль на акцию без учёта некоторых статей составила $0,52. аналитики Уолл-стрит прогнозировали $1,38 млрд и $0,47 соответственно. Доходы Arm от лицензирования за отчётный период выросли на 50 % и составили $773 млн; поступления от роялти увеличились на 8 % и достигли $670 млн. Компания получает выплаты от фирм, которые используют её проект и другие решения для вывода на рынок собственной продукции.