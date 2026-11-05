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OpenAI убирает зависимость от подписок ChatGPT: корпоративные клиенты теперь приносят больше половины выручки

Более половины выручки OpenAI теперь поступает от корпоративных клиентов. К 2027 году компания будет готова к выходу на биржу, сообщил её президент Грег Брокман (Greg Brockman). Если это произойдёт, лаборатория искусственного интеллекта может провести крупнейшее IPO в истории молодой отрасли.

Источник изображения: Dima Solomin / unsplash.com

Источник изображения: Dima Solomin / unsplash.com

Свои заявления соучредитель и президент OpenAI сделал на мероприятии, проводимом Wall Street Journal. Отвечая на вопрос, будет ли компания готова выйти на биржу в следующем году, он сказал: «Думаю, да. <..> Хотим выйти на биржу, когда для этого наступит подходящий момент». Компания «ещё никогда не была так уверена в своём бизнесе, как сейчас», добавил он.

Новая схема распределения источников выручки свидетельствует о переменах в компании, которая первоначально заработала репутацию благодаря подпискам частных пользователей. Сейчас OpenAI продвигает среди корпоративных клиентов сервис для написания программного кода Codex, выступая конкурентом компании Anthropic, которая, предположительно, выйдет на биржу раньше. В конце октября Anthropic подала документы в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) и планирует начать торги на бирже Nasdaq под тикером ANT до конца ноября.

Первое полугодие Брокман охарактеризовал как непростое, отметив, что продукты OpenAI для написания кода начали отставать от конкурентов. Восстановление позиций в III квартале он связал с выпуском модели GPT-5.6 Sol и корпоративного сервиса ChatGPT Work — этот период руководитель назвал «потрясающим переломным моментом для роста выручки». OpenAI ещё в июне в конфиденциальном порядке подала в SEC документы, необходимые для выхода на биржу, но впоследствии перенесла его на следующий год. Компания активно наращивает темпы привлечения капитала и стремится использовать текущий импульс развития. В ходе последнего раунда финансирования компания, однако, привлекла меньше средств, чем планировала — около $11 млрд из $30 млрд.

Источник изображения: Growtika / unsplash.com

Источник изображения: Growtika / unsplash.com

Важный для инвесторов контраст создают показатели Anthropic. По итогам III квартала её выручка составила $17 млрд, что соответствует росту на 1100 % год к году при чистом убытке $23,3 млрд. Компания взяла на себя обязательства по расходам на сумму около $895 млрд, значительная часть из которых пойдёт на наращивание вычислительных мощностей.

Для инвесторов главный вопрос в том, сможет ли спрос со стороны корпоративного сектора обеспечить OpenAI дальнейший рост по мере перехода компании от привлечения частного капитала к выходу на публичные рынки. Корпоративные контракты, как правило, более стабильны, чем потребительские подписки, но им сопутствуют более длинные циклы продаж и ценовое давление со стороны конкурентов. Поданные Anthropic документы впервые дали рынку возможность в подробностях ознакомиться с экономикой крупного ИИ-разработчика — с этими данными будут впоследствии сравниваться показатели OpenAI.

Перенос приоритета на корпоративных клиентов меняет и подход к оценке стоимости компании: разработчики корпоративного ПО обычно оцениваются, исходя из мультипликаторов к регулярной выручке. Такой подход может сыграть на руку OpenAI, если она продолжит наращивать базу корпоративных клиентов, но он не оставит пространства для таких финансовых провалов как зафиксированный в ходе последнего раунда финансирования.

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Теги: openai, выручка, продажи
openai, выручка, продажи
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