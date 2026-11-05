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Продажи смартфонных чипов Qualcomm рухнули на 26 % — но ещё больше инвесторов напугал прогноз на будущее

Qualcomm сообщила итоги за IV квартал 2026 финансового года, которые оказались на уровне или даже превзошли ожидания Уолл-стрит. Однако прогноз компании по прибыли разочаровал инвесторов, в результате чего акции Qualcomm на расширенных торгах упали на 7 %.

Скорректированная выручка компании составила $10,44 млрд (на 7 % меньше год к году) при прогнозе Уолл-стрит в размере $10,48 млрд. Скорректированная прибыль на акцию достигла $2,17 при прогнозе $2,16. В текущем квартале компания ожидает прибыль на акцию в диапазоне от $2,15 до $2,35 (среднее значение — $2,25) при выручке от $10,4 до $11,2 млрд (среднее значение — $10,8 млрд). Аналитики прогнозируют прибыль на акцию на уровне $2,27 при выручке $10,48 млрд.

В сентябре Qualcomm повысила цены на свою продукцию. Тем не менее продажи чипов для смартфонов в IV квартале упали на 26 % — до $5,14 млрд, что оказалось ниже прогноза StreetAccount в размере $5,21 млрд. В Qualcomm сообщили, что в этой категории наметился рост по сравнению с предыдущим кварталом, а поставки Android-устройств в Китае достигли «дна». Вместе с тем компания ожидает, что в 2027 году рынок смартфонов останется на прежнем уровне.

Одним из наиболее успешных направлений для Qualcomm стал автомобильный сектор, выручка которого увеличилась на 89 %, до $1,99 млрд. Это выше консенсус-прогноза StreetAccount в размере $1,66 млрд. Выручка сегмента Интернета вещей (IoT) составила $1,88 млрд — на 4 % больше, чем годом ранее, что также немного превзошло ожидания рынка.

Подразделение Qualcomm Technology Licensing (QTL), занимающееся лицензированием интеллектуальной собственности, принесло $1,3 млрд выручки. Это на 7 % меньше, чем в предыдущем периоде, несмотря на продление лицензионных соглашений с такими компаниями, как Apple, Transsion и Huawei. Впрочем, результат соответствует прогнозу StreetAccount.

По словам генерального директора Криштиану Амона (Cristiano Amon), выручка в сегменте ЦОД за квартал составила $650 млн — в основном за счёт услуг по адаптации решений и обеспечению возможностей подключения. Он сообщил, что в 2027 финансовом году Qualcomm ожидает получить в этом сегменте $5 млрд выручки.

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Теги: qualcomm, финансы, выручка
qualcomm, финансы, выручка
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