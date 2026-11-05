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Поставки PS5 рухнули на треть, но прибыль игрового бизнеса Sony взлетела на 83 %

Несмотря на резкое падение поставок PS5, игровое подразделение Sony увеличило операционную прибыль на 83 %. Выручку поддержали продажи игр и сетевые сервисы, а вышедший в сентябре Marvel’s Wolverine за полтора месяца разошёлся тиражом 2,4 млн копий.

Операционная прибыль подразделения Sony Game & Network Services (G&NS) достигла 220,1 млрд иен ($1,39 млрд) — за аналогичный период прошлого года она составила 120,4 млрд иен ($761 млн). Выручка выросла на 9 % до 1208,5 млрд иен ($7,64 млрд) — её обеспечили высокие показатели продажи игр и сетевых сервисов. Дополнительным источником выручки в 73,0 млрд иен стали колебания валют: средний курс японской иены составил 159,3 за $1 против 147,4 иены годом ранее. На динамику прибыли повлияло отсутствие зафиксированных в минувшем году расходов — списание активов студии Bungie (31,5 млрд иен — $199 млн) и корректировка затрат на разработку (18,3 млрд иен — $115,6 млн).

Значительно просели продажи оборудования: за квартал Sony поставила 2,6 млн консолей — годом ранее этот показатель был 4,0 млн. Выручка от продажи оборудования снизилась с 230,9 млрд до 219,7 млрд иен (с $1,46 млрд до $1,39 млрд). За первую половину текущего финансового года поставки PS5 составили 4,2 млн единиц (годом ранее — 6,5 млн). Sony приводит данные на основе отгрузки розничным продавцам, а не конечным потребителям. С начала продаж PS5 во всех версиях разошлась тиражом 97,9 млн консолей.

Сокращение продаж оборудования компенсировали успехи в сегменте ПО. Продажи игр выросли с 80,3 млн до 88,2 млн единиц; продажи игр от студий Sony — с 6,3 млн до 8,2 млн копий. Доля цифровых загрузок в общем объёме продаж игр выросла с 72 % до 78 %. Выручка от продажи цифровых копий ПО увеличилась с 268,3 млрд ($1,70 млрд) до 330,8 млрд иен ($2,09 млрд); доходы от дополнительного контента выросли с 299,8 млрд ($1,89 млрд) до 313,1 млрд иен ($1,98 млрд). Выручка от сетевых сервисов увеличилась со 182,7 млрд ($1,15 млрд) до 218,3 млрд иен ($1,38 млрд); число ежемесячно активных пользователей PlayStation Network выросло со 119 млн до 127 млн человек.

Отдельно сообщается, что к 4 ноября, то есть примерно через 50 дней после выхода, продажи эксклюзивной для PS5 игры Marvel’s Wolverine достигли 2,4 млн копий. Для сравнения, Ghost of Yōtei за первые 32 дня разошлась тиражом 3,3 млн копий. Продажи дополнительного контента здесь не учитываются. Компания повысила прогноз по годовой выручке 4,54 трлн ($28,69 млрд) до 4,83 трлн иен ($30,52 млрд), по операционной прибыли — с 660 млрд ($4,17 млрд) до 700 млрд иен ($4,42). Улучшение прогноза объяснили более высокими продажами сторонних игр, сокращением расходов и ростом сегменте сетевых сервисов. Перенос даты выхода одной из собственных игр частично нивелировал этот положительный эффект.

В целом по компании квартальная выручка увеличилась на 10 % и составила 3,4294 трлн иен ($21,67 млрд), операционная прибыль — на 45 % до 622,3 млрд иен ($3,93 млрд). Годовой прогноз по операционной прибыли компания повысила с 1,72 трлн ($10,87 млрд) до 1,87 трлн иен ($11,82 млрд).

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Теги: sony, playstation, финансовые результаты
sony, playstation, финансовые результаты
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