Apple заверила, что не собирается объединять macOS и iPadOS — хотя они и сближаются

Apple MacBook и iPad теперь работают на одних и тех же процессорах, имеют очень похожие пользовательские интерфейсы и поддерживают одинаковые устройства ввода. Сходство между ними растёт, но Apple отказывается полностью объединять эти две линейки продуктов, тогда как другие производители уже давно взяли курс на устройства 2-в-1.

Компания по-прежнему не имеет намерений объединять iPadOS и macOS в общую операционную систему, заявил гендиректор Apple Джон Тернус (John Ternus). В последние годы эти системы становились всё более похожими, но их раздельное существование, вероятно, помогает компании увеличить прибыль. Это заявление господин Тернус сделал в ответ на вопрос в ходе обсуждения финансовых результатов компании за IV квартал 2026 финансового года — его спросили, не привело бы объединение ОС для планшетов и ноутбуков к сокращению расходов. Apple гордится и MacBook, и iPad, отметил глава компании, но не планирует кардинально их менять, а о подобных намерениях сообщать не станет.

В прошлом году в iPadOS 26 появились элементы управления окнами и многозадачностью, напоминающие элементы macOS. Тогда старший вице-президент Apple по разработке ПО Крейг Федериги (Craig Federighi) отметил, что компания не намерена создавать некий гибрид, который не будет ни полноценным планшетом, ни полноценным ноутбуком. Разделение систем позволяет iPad оставаться планшетом, а MacBook — ноутбуками, но за последние годы компания сделала две линейки значительно более похожими. Mac и iPad работают на базе одних и тех же процессоров серии M, а базовый MacBook Neo комплектуется процессором от iPhone. Работа с клавиатурой и мышью на iPad практически не отличается от работы на ноутбуке, а текущий интерфейс iPadOS, очевидно, лёг в основу представленного на минувшей неделе первого MacBook с сенсорным экраном.

Другие производители уже много лет развивают концепцию устройств 2-в-1, пытаясь адаптировать Windows к работе как на традиционных ПК, так и на планшетах; Google же недавно начала продвигать ноутбуки под управлением Android. Microsoft и Google подошли к объединению планшетов и ноутбуков с противоположных сторон, а Apple остаётся единственной компанией с мощной экосистемой ПО в обеих сферах. И это даёт ей лучшие возможности для создания по-настоящему качественного устройства 2-в-1.

С другой стороны, как раз для Apple объединение ноутбуков и планшетов сопряжено с наибольшими рисками: через App Store, с которого компания получает значительную долю дохода, распространяется ПО для iPad — и Apple упорно сопротивляется требованиям регуляторов открыть свои мобильные ОС. Не исключено, что устройства 2-в-1 могут стать очередным технологическим трендом, к которому Apple присоединится с большим опозданием. Только в этом году компания представила свой первый хаб для умного дома, первый складной iPhone и первый ноутбук с сенсорным экраном — на этих рынках Google, Microsoft и Samsung конкурируют уже много лет.