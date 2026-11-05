Сегодня 05 ноября 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... Автомобили превращаются в шпионов: ИИ-ас...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Автомобили превращаются в шпионов: ИИ-ассистенты собирают личные данные и не всегда понятно, кому их отправляют

Комфорт от использования ИИ-ассистента в автомобиле всё чаще становится ночным кошмаром водителей. Умные автомобили получают доступ к широкому набору личных данных владельцев, допуская утечки как по вине разработчиков платформ, так и по причине несерьёзного отношения к этой проблеме самих водителей.

Источник изображения: ИИ-генерация ChatGPT/3DNews

Источник изображения: ИИ-генерация ChatGPT/3DNews

Автопроизводители, включая General Motors, Ford, Rivian, Mercedes-Benz и BMW, разрабатывают голосовых ИИ-ассистентов, которые могут не только управлять отдельными функциями автомобиля, но и выполнять роль персональных помощников: планировать маршруты с учётом расписания владельца, работать с календарём, находить нужные места и помогать с повседневными задачами. Для этого системам умного автомобиля требуется доступ к дополнительным персональным сведениям — местоположению, контактам, сообщениям, календарю и истории взаимодействия с машиной.

На этот счёт появляется всё больше исследований, которые подчёркивают недооценённую простыми людьми опасность утечек конфиденциальных данных в процессе общения с автомобильными ИИ-ассистентами и сопутствующие этому риски.

В частности, такое исследование провели специалисты Северо-Восточного университета (Northeastern University) совместно с аналитиками Consumer Reports. Учёные проверили 21 автомобиль 19 марок и 30 мобильных приложений для управления машинами. В ходе экспериментов автомобили подключали к специально настроенной точке Wi-Fi, а сетевой трафик регистрировали с помощью Raspberry Pi.

Для изучения приложений использовались инструменты перехвата и расшифровки сетевых соединений. Выяснилось, что 19 из 21 автомобилей связывались по Wi-Fi как минимум с одним сторонним сервером, включая рекламные и аналитические платформы. Семь из 30 приложений передавали третьим сторонам чувствительные данные: VIN автомобиля, электронную почту, номера телефонов или точные координаты. При этом исследователи не смогли установить содержимое зашифрованных пакетов автомобильного трафика, но ситуация ясна — данные уходили в неизвестном направлении.

Автопроизводители, со своей стороны, начинают реагировать на обвинения в утечках персональных данных. Например, GM утверждает, что её новый ИИ-ассистент OnStar выполняет распознавание речи и обработку типовых команд непосредственно в бортовой системе машины, обращаясь к облаку лишь в сложных случаях. Компактная модель распознавания естественного языка классифицирует запросы менее чем за 300 мс, а к облачной инфраструктуре GM с языковой моделью Google Gemini обращаются при неоднозначных или открытых запросах.

Иными словами, данные об общении водителя с ИИ-ассистентом не покидают салона автомобиля. Исполнение команд остаётся под контролем отдельного программного модуля GM, а сама Gemini, для которой автомобильный модуль является надстройкой, не получает непосредственного доступа к системам автомобиля. В настройках OnStar можно разрешать или запрещать доступ к микрофону, местоположению, контактам и сообщениям.

Компания Ford, в свою очередь, 2 ноября объявила о программе Privacy Promise, пообещав не продавать данные о вождении клиентов брокерам (на чём неоднократно ловили автопроизводителей, а брокеры сливали информацию страховщикам со всеми вытекающими для владельцев). В то же время отключение ряда функций ИИ-ассистентов может лишить владельца автомобиля таких возможностей, как навигация в реальном времени, вызов помощи на дороге и других удобных вещей, к которым быстро привыкаешь и уже не хочешь их терять.

И это не только вождение и подсказки в дороге. Последние реализации ИИ-ассистентов позволяют им самостоятельно планировать поездки, включая семейные, назначать мероприятия и даже переносить их в случае проблем в пути. Для всего этого приходится делиться с машиной личным, не всегда осознавая последствия утечек.

Директор Ford по вопросам конфиденциальности Кристин Джонс (Kristin Jones) признала, что новые обязательства не меняет основополагающую практику компании в отношении данных. «Мы просто очень просто рассказываем людям о нашей практике», — сказала она. Тем самым проблема сводится к традиционному решению, известному как «спасение утопающих — дело самих утопающих».

Было интересно? Скажите об этом Google, чтобы чаще получать ссылки на наши новости про искусственный интеллект

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
DeepSeek объявили нежелательной в госструктурах США: власти опасаются утечки данных в Китай
Пароль «123456» привел к утечке национального масштаба — хакер добрался до данных 8,8 млн человек в Дании
В процессорах Intel, AMD и Arm нашли новую версию уязвимости Spectre v2 — она угрожает утечкой паролей и других данных
Китайские ИИ-гиганты выстроились за видеокартами Nvidia, но получат лишь 1 % от заказанного
Акции бигтехов подскочили после выборов в США — инвесторы увидели спасительный тормоз для ИИ-гонки
Восемь часов без перерыва: Xiaomi показала, как человекоподобные роботы вкалывают на её автозаводе
Материалы по теме
DeepSeek объявили нежелательной в госструктурах США: власти опасаются утечки данных в Китай

DeepSeek объявили нежелательной в госструктурах США: власти опасаются утечки данных в Китай

Пароль «123456» привел к утечке национального масштаба — хакер добрался до данных 8,8 млн человек в Дании

Пароль «123456» привел к утечке национального масштаба — хакер добрался до данных 8,8 млн человек в Дании

В процессорах Intel, AMD и Arm нашли новую версию уязвимости Spectre v2 — она угрожает утечкой паролей и других данных

В процессорах Intel, AMD и Arm нашли новую версию уязвимости Spectre v2 — она угрожает утечкой паролей и других данных

Китайские ИИ-гиганты выстроились за видеокартами Nvidia, но получат лишь 1 % от заказанного

Китайские ИИ-гиганты выстроились за видеокартами Nvidia, но получат лишь 1 % от заказанного

Акции бигтехов подскочили после выборов в США — инвесторы увидели спасительный тормоз для ИИ-гонки

Акции бигтехов подскочили после выборов в США — инвесторы увидели спасительный тормоз для ИИ-гонки

Восемь часов без перерыва: Xiaomi показала, как человекоподобные роботы вкалывают на её автозаводе

Восемь часов без перерыва: Xiaomi показала, как человекоподобные роботы вкалывают на её автозаводе

Теги: ассистент, искусственный интеллект, автомобили
ассистент, искусственный интеллект, автомобили
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 3DNews

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Соцсети Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Рам Альтман» переобулся: глава OpenAI заявил, что не хочет отбирать оперативную память у пользователей
Китайская Tencent бросила вызов DeepSeek и Kimi — открытая ИИ-модель Hy4 умеет видеть и рассуждать
Создатель Escape from Tarkov показал 14 минут геймплея шутера нового поколения Fragmentary Order и запустил платный доступ к «альфе»
Nvidia хотела показать преимущества нейронного рендеринга DLSS 5 в Hogwarts Legacy, но игроки разницы не заметили
Продажи смартфонных чипов Qualcomm рухнули на 26 % — но ещё больше инвесторов напугал прогноз на будущее
Хакеры взламывали Android-смартфоны через дыры в Chrome и графике Snapdragon 31 мин.
Россияне массово покупают доступ к зарубежным ИИ через серые схемы — с рисками, зато по дешёвке 2 ч.
Apple заверила, что не собирается объединять macOS и iPadOS — хотя они и сближаются 2 ч.
Фанаты призвали правительство Канады выкупить BioWare у EA, а петицию за спасение Mass Effect подписали более 300 тысяч человек 3 ч.
Поставки PS5 рухнули на треть, но прибыль игрового бизнеса Sony взлетела на 83 % 4 ч.
OpenAI убирает зависимость от подписок ChatGPT: корпоративные клиенты теперь приносят больше половины выручки 4 ч.
Apple разрешила себе проверять файлы в iCloud, которыми пользователи делятся по ссылке 5 ч.
ChatGPT научился генерировать гифки — из картинок или по описанию 6 ч.
Apple начала экономить на ИИ: компания урезает сотрудникам бюджеты на использование нейросетей 6 ч.
OpenAI показала, что ИИ самостоятельно спроектировал гаджет — от корпуса до прошивки 7 ч.
Китай первым в мире испытал технологию высокоточной лазерной резки в открытом космосе 32 мин.
Акции IT-гигантов выросли из-за надежд, что демократы в США «приструнят» расходы на ИИ 60 мин.
Автомобили превращаются в шпионов: ИИ-ассистенты собирают личные данные и не всегда понятно, кому их отправляют 2 ч.
Oracle отказалась от облачной ИИ-сделки с Tencent, лишившись многомиллиардного контракта 2 ч.
Дорогая память и дефицит новых игр обрушили прибыль Nintendo 5 ч.
ИИ-бум не оправдал ожиданий инвесторов: Arm не смогла впечатлить прогнозом выручки 5 ч.
Прибыль Macronix бьёт рекорды на фоне дефицита флеш-памяти 5 ч.
MSI выпустила компьютер Cubi NUC WCG на базе Intel Wildcat Lake в полулитровом корпусе 5 ч.
Космический телескоп Swift почти сгорел в атмосфере Земли после 22 лет наблюдений за Вселенной 6 ч.
Google вложит $15 млрд в развитие ЦОД в Малайзии 6 ч.