Россияне массово покупают доступ к зарубежным ИИ через серые схемы — с рисками, зато по дешёвке

В августе текущего года оборот фирм, предлагающих «серый» доступ к зарубежным ИИ-моделям через китайские прокси в разы дешевле официального, составил 100–150 млн руб., а их число увеличилось до 50. Дешевизна услуг таких компаний вынуждает отечественный малый и средний бизнес обращаться к ним, несмотря на риск утечки данных и внезапной блокировки.

По оценкам GPTunneL, крупной площадки, предоставляющей доступ к зарубежным чат-ботам с ИИ, оборот легальных агрегаторов по состоянию на август составлял 700 млн руб. в месяц. За январь — август он вырос вчетверо год к году, до 5–6 млрд руб., без учёта бигтеха.

В GPTunneL сообщили «Ведомостям», что к концу года ожидают примерно двукратного роста текущих объёмов продаж, то есть легальный рынок ИИ-агрегаторов может увеличиться примерно до 1,4 млрд руб. в месяц, а оборот серых поставщиков — до 200–300 млн руб. в месяц.

Цены у серых поставщиков могут быть до 70 % ниже официальных тарифов API заявленных ИИ-моделей. В основном они используют две схемы: продажу доступа через фермы аккаунтов и подписок под видом официального программного интерфейса (API), а также уклонение от уплаты НДС при покупке зарубежных электронных услуг.

По словам собеседника «Ведомостей», рост серого рынка совпал с выходом прошлой осенью продвинутой модели для программирования Claude Opus 4.5 и общим повышением качества моделей. При этом китайские посредники могут предоставлять доступ к ИИ-модели за 10 % от её реальной стоимости, перепродавая данные клиента для обучения моделей. Кроме того, вместо заявленной Claude клиент может получить более дешёвые китайские языковые модели MiniMax или Qwen, сообщил основатель LLM Arena Роман Куцев.

Локальное развёртывание открытых моделей сдерживает дефицит мощных графических процессоров в России, которые, по оценке Куцева, могут стоить в несколько раз дороже, чем у зарубежных провайдеров. Поэтому отечественные компании малого и крупного бизнеса покупают доступ к ИИ-моделям через посредников.

По данным издания, в 2026 году НСПК — оператор платёжной системы «Мир» — проявила интерес к закупке годового доступа к Claude Max и Codex Pro. «Оператор-ЦРПТ», управляющий системой цифровой маркировки «Честный знак», искал агрегатора для приобретения токенов Claude, Qwen и DeepSeek, а «Салютдевайсы», входящий в экосистему «Сбера» разработчик умных устройств, — поставщика подписок Claude, ChatGPT, Perplexity и Kimi.

В связи с блокировками со стороны Anthropic, вырос спрос на шлюзы, но вендор может отключить и их аккаунты, говорит эксперт.

НДС по основной ставке 22 % увеличивает ценовой разрыв между предложениями официальных провайдеров и неофициальными шлюзами, продающими доступ без закрывающих документов и гарантий защиты данных, отметил технический директор Veai Владислав Кудинов.

Опрошенные «Ведомостями» представители IT-бизнеса хотели бы получить налоговые послабления для облачного доступа к ИИ-моделям в виде нулевой ставки или компенсации покупателям.