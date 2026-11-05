Компания Blue Origin Джеффа Безоса (Jeff Bezos) отложила следующий запуск тяжёлой ракеты New Glenn до января 2027 года. Изначально компания планировала возобновить полёты после взрыва, произошедшего во время испытаний в мае, до конца года, но пока что продолжает восстанавливать стартовую инфраструктуру.

О переносе сроков сообщил сотрудникам в служебной записке в среду генеральный директор Blue Origin Дэйв Лимп (Dave Limp). По его словам, восстановление стартовой площадки на мысе Канаверал затянулось, в том числе из-за неблагоприятной погоды летом. Ранее компания рассчитывала возобновить запуски до конца 2026 года.

Лимп подчеркнул, что изменение графика не отменяет достигнутых результатов и не снижает значимости предстоящей работы. «Возвращение New Glenn в строй остаётся нашим главным приоритетом, и это того стоит», — написал руководитель компании. Содержание записки также стало известно CNBC.

Взрыв произошёл во время огневых испытаний одной из крупных ракет New Glenn в мае. Всего за несколько дней до этого она должна была отправиться в космос с 48 спутниками для интернет-сервиса Amazon Leo, который обеспечивает доступ к сети через спутниковую группировку. По сообщению CNBC, новый график примерно на десять дней отличается от первоначально намеченного срока.