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Blue Origin отложила запуск New Glenn на январь — ремонт стартовой площадки после взрыва затягивается

Компания Blue Origin Джеффа Безоса (Jeff Bezos) отложила следующий запуск тяжёлой ракеты New Glenn до января 2027 года. Изначально компания планировала возобновить полёты после взрыва, произошедшего во время испытаний в мае, до конца года, но пока что продолжает восстанавливать стартовую инфраструктуру.

Источник изображения: Joe Skipper | Reuters, CNBC

Источник изображения: Joe Skipper | Reuters, CNBC

О переносе сроков сообщил сотрудникам в служебной записке в среду генеральный директор Blue Origin Дэйв Лимп (Dave Limp). По его словам, восстановление стартовой площадки на мысе Канаверал затянулось, в том числе из-за неблагоприятной погоды летом. Ранее компания рассчитывала возобновить запуски до конца 2026 года.

Лимп подчеркнул, что изменение графика не отменяет достигнутых результатов и не снижает значимости предстоящей работы. «Возвращение New Glenn в строй остаётся нашим главным приоритетом, и это того стоит», — написал руководитель компании. Содержание записки также стало известно CNBC.

Взрыв произошёл во время огневых испытаний одной из крупных ракет New Glenn в мае. Всего за несколько дней до этого она должна была отправиться в космос с 48 спутниками для интернет-сервиса Amazon Leo, который обеспечивает доступ к сети через спутниковую группировку. По сообщению CNBC, новый график примерно на десять дней отличается от первоначально намеченного срока.

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Теги: blue origin, джефф безос, new glenn, космос
blue origin, джефф безос, new glenn, космос
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