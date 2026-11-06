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Electronic Arts выпустила 25 классических игр в Steam, GOG и EA App — Road Rash и Wing Commander вернулись в улучшенном виде

Октябрьские сообщения о ремастере Wing Commander 3: Heart of the Tiger оказались не совсем достоверными. Нашумевший космический боевик Origin Systems вернулся из цифрового небытия не один, а с 24 другими играми от Electronic Arts.

Источник изображений: Electronic Arts

Источник изображений: Electronic Arts

Американский издатель и разработчик анонсировал перевыпуск 25 классических игр из серий Road Rash, Wing Commander, Ultima, Crusader и Theme Hospital на ПК. Релиз сопровождался обзорным трейлером.

Полный список проектов выглядит следующим образом:

  • Road Rash: 30th Anniversary Edition;
  • Wing Commander: 35th Anniversary Edition;
  • Wing Commander II: Vengeance of the Kilrathi: 35th Anniversary Edition;
  • Wing Commander III: Heart of the Tiger: 30th Anniversary Edition;
  • Wing Commander IV: The Price of Freedom: 30th Anniversary Edition;
  • Wing Commander Prophecy: 30th Anniversary Edition;
  • Privateer 2: The Darkening: 30th Anniversary Edition;
  • Wing Commander: Privateer;
  • Wing Commander: Academy;
  • Wing Commander: Armada;
  • Strike Commander;
  • Theme Hospital;
  • Crusader: No Remorse;
  • Crusader: No Regret;
  • Ultima I: The First Age of Darkness;
  • Ultima II : The Revenge of the Enchantress;
  • Ultima III: Exodus;
  • Ultima IV: Quest of the Avatar;
  • Ultima V: Warriors of Destiny;
  • Ultima VI: The False Prophet;
  • Ultima VII: The Complete Edition;
  • Ultima VIII: Gold Edition;
  • Ultima IX: Ascension;
  • Ultima Underworld I;
  • Ultima Underworld II.

Семь игр из списка (Road Rash и шесть Wing Commander) вышли в издании Anniversary Edition — это переиздания с поддержкой современных операционных систем, а также рядом технических и геймплейных улучшений.

В частности, повысили качество FMV-роликов (заставок с живыми актёрами) на основе исходных видеокассет и вовлекли в процесс неравнодушных участников сообщества. Более подробно о возрождении семи игр рассказано здесь.

Классические игры EA вышли в Steam, GOG и EA App. Юбилейные издания Road Rash и Wing Commander обойдутся в $10, а стандартные перевыпуски оценили в $5. До 19 ноября все проекты в Steam и GOG доступны со скидкой 50 % (не в России).

Тем, кто ранее приобрёл оригинальные версии Wing Commander в GOG или EA App, автоматически подарят апгрейд до юбилейных изданий. Таким образом Electronic Arts хочет отблагодарить сообщество за вклад во франшизу.

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Теги: road rash, wing commander, ultima, ultimate, electronic arts
road rash, wing commander, ultima, ultimate, electronic arts
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